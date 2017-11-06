NVIDIA Titan X Collector’s Editon geliyor!

Yayınlanan video oldukça kısa ve geçişleri hızlı olsa da önemli noktalar belli oluyor. Grafik kartının, yeni bir soğutucu, yüksek saat hızları, GDDR6 bellek, HBM2 ile birlikte GP100 GPU veya Volta GPU ile birlikte geleceği tahmin ediliyor.

Eski Titan XP modelinde, GP102 GPU, 3840 CUDA çekirdeği ve 12 GB GDDR5X bellek bulunuyordu. Serinin yeni modelinde ise daha yüksek GPU ve bellek saat hızının yanında özel yapım RGB ışıklarla birlikte gelen bir soğutucu bulunuyor. Şirketin, Titan X Collector Editon’ın ne zaman piyasaya süreceği ve resmi duyurusunu ne zaman yapacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.