Nvidia oyunlara filtre özelliği ekledi

Nvidia'nın Freestyle ismini verdiği özellik sayesinde, farklı renk ve efektlerle oyununuzu oynayabileceksiniz. GeForce Experience yazılımının bir parçası olan Freestyle, 38 tane ince ayarla optimize edilebilen 15 filtreye sahip. Filtrelerin siyah-beyaz, sepya, vinyet, retro ve yarı ton gibi seçenekleri de bulunuyor. Bu filtreleri uygulamak isteyen kullanıcılar oyunların içerisine eklenecek bir menüden yapabilecekler.

Eklenen filtreler arasında renk körü oyuncuların daha rahat görmesini sağlamak için gece moduda bulunuyor. Beta sürümünde olan bu özellik Battlefield 3, Call of Duty, Black Ops III, Assassin's Creed, Cuphead, World of Warcraft: Legion ve Diablo III gibi oyunları destekliyor. Desteklediği oyunlar arasında PUBG bulunmuyor.