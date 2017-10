Nvidia kartlara yeni Game Ready sürücüsü geldi!

GeForce Oyuncuları yeni Game Ready sürücüsü ile Middle-earth: Shadow of War için oyun çıkmadan oyuna artık hazır. Yeni sürücü aynı zamanda Arktika 1 ve The Evil Within 2'de de en iyi deneyimi sunacak. Sürücü aynı zamanda Forza Motorsport 7'de büyük performans artışları da sunuyor.

NVIDIA Game Ready Sürücüleri, oyunlar çıkmadan öncesinde hazır olur ve oyunun lansman gününde oyunculara iyiyi sunmak adına, NVIDIA mühendisleri tarafından oyun performansını optimize edecek ve oyun deneyimi sunacak şekilde hazır ediliyor. Ayrıca, kalitenin bir doğrulaması olarak, çıkan her Game Ready Sürücüsü Microsoft tarafından WHQL sertifikasına sahip.

NVIDIA Game Ready sürücülerinin bir diğer önemli özelliği de, GeForce kullanıcıları için yeni özellikleri otomatikman devreye geçirmesi. Bu yeni Game Ready sürücüsü Middle-earth: Shadow of War'da NVIDIA Ansel desteğini de beraberinde getiriyor. Gamescom'da; NVIDIA, Warner Bros. Interactive Entertainment ve Monolith Productions'ın Middle-earth: Shadow of War PC sürümü üzerine işbirliği yaptıklarını duyurdukları akıllara geliyor. NVIDIA, Ansel ve oyunun daha canlı, daha etkileyici hale getiren, gerçek hayat gürünümü sağlayan HDR gibi diğer gelişmiş PC özelliklerini oyuna eklemek için Monolith ile birlikte çalıştı.

Bunun yanısıra, GTX 1080 Ti veya GTX 1080 grafik kartı, PC veya GTX 1080 notebook alımlarında, belirli yetkili satıcılarımızda geçerli, Middle-earth: Shadow of War PC sürümü bundle kampanyası 16 Ekim 2017 tarihine kadar devam ediyor.

Oyunun çıkışını kutlamak adına Nvidia, #ShotWithGeForceGTX yarışmalarına Middle-earth: Shadow of War'u da ekliyor.

Ansel teknolojisi: Agents of Mayhem, ARK: Survival Evolved, Aven Colony, Bulletstorm Full Clip Edition, CAT Interstellar, CHKN, Conan Exiles, Dark and Light, Dishonored 2, For Honor, Formula Fusion, Hellblade: Senua's Sacrifice, Kona, Mass Effect: Andromeda, Middle-earth: Shadow of War, Mirror's Edge Catalyst, Obduction, Paragon, Pro Evolution Soccer 2018, Raiders of a Broken Planet, Snake Pass, Tekken 7, Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands, Transformers Online, War Thunder, Watch Dogs 2, The Witcher 3: Wild Hunt, ve The Witness gibi önemli oyunların tümünü destekliyor. Unity Engine'de ve Unreal Engine'de eklenti olarak desteklenmekte ve çok yakında Amazon Lumberyard'da da geçerli olacak.