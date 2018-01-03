Nvidia'dan çok önemli bitcoin kararı

Nvidia, GeForce lisans anlaşmalarındaki maddelerde grafik işleme birimlerinin görevinin değişeceği, sadece blockchain gibi işlemlerde kullanılacağı ve buradaki değişimin amacının bireysel müşteri kullanımın değerlendirilmesi olduğu öğrenildi.

Wccftech.com'un haberine göre, Nvidia, veri merkezlerinin hazırlanmasında kendi GPU'larının kullanılmamasını ve bunun için bir hamle yapmaları gerektiğini söylüyor. Şirket, GeForce kartlarının fiyatlarını, kullanıcıları için bir sorun teşkil edeceğinden dolayı artırmıyor. Ayrıca fiyatların artmamasıyla birlikte şirket, böyle bir çözüme gidiyor. Şirket, anlaşılacağı üzere GeForce kartlarının kullanıcıların bireysel müşteri kullanımı değerlendirmesi yapmak istiyor.