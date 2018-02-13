Nvidia ekran kartları kapış kapış satıyor! Sebebi ise...

Nvidia, dördüncü çeyrek (finansal yıl 2018) için finansal figürlerini açıkladı ve firma, gelir rekorları kırmış görünüyor. Özellikle grafik kartı satışlarında güçlü bir büyüme var.

Toplam geliri 2,91 milyar dolara ulaştı ve bu geçen senenin aynı çeyreğine göre %34 daha fazla. Firmanın GPU bölümü, kârda en büyük paya sahipti, 2.45 milyar dolar ile senelik %33 artış gösterdi.

GPU gelirinin büyük kısmı GeForce grafik kartlarından (oyun bölümünden) geliyor ve gelirlerin 1.74 milyar doları buradan geliyor.

Peki bu GeForce kartlarını kimler alıyor? Çoğunluğu oyuncular mı, yoksa kripto para birimi madencileri de bu tabloda önemli rol mü oynuyor?

Polygon'un yazdığına göre, Nvidia'nın finansal sorumlusu Colette Kress, kripto para birimi piyasasındaki talebin tahminlerini aştığını itiraf ediyor. Madencilere satılan GPU'lar, önceki çeyrektekine göre daha fazla gelir getirmiş. Bunun yanında Kress, kripto para birimi madencilerine tam olarak ne kadar ekran kartı satıldığı konusunda pek bir şey söylemiyor ve bunu belirlemenin zor olduğunu söylüyor. Gerçekten de, ekran kartları rafları terk ettikten sonra onlarla ne yapıldığını terk etmek zor görünüyor.

Bunun yanında firma, madencilerin toplu şekilde ekran kartı satın almasının da önüne geçmeye çalışıyor gibi görünüyor. Çünkü GPU talebinin karşılanma güçlükleri sebebiyle fiyatlar artıyor ve kartların asıl hedef kitlesi olan oyuncular hesaplı ekran kartları bulmakta zorlanıyorlar.



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