Nutuk her zaman en çok sanatlar listesinde

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla her yıl 10-16 Kasım tarihleri arasında bir dizi etkinlik düzenleniyor. D&R mağazalarında da her yıl bu dönemde, özel olarak oluşturulan Atatürk kitapları bölümleri büyük ilgi görüyor.

Ulu Önder'i anlamak ve onun ilkelerini öğrenmek için özellikle gençler, Atatürk hakkında bugüne kadar yazılan birçok yerli ve yabancı yazarın kitaplarına akın ediyorlar.





Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya'sı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Atatürk kitabı, Andrew Mango'nun Atatürk/Modern Türkiye'nin Kurucusu kitabı yayınlanmasının üzerinden yıllar geçse de dahi halen ilgiyle takip ediliyor.

Ancak en çok ilgiyi,, 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Fırkası kongresinde bizzat Atatürk tarafından okunan ve iki yıllık çalışmanın ardından kitap haline getirilen Nutuk kitabı görüyor.

Farklı yayınevleri tarafından baskısı yapılan Nutuk, yıllardır D&R mağazalarında en çok satanlar listesinde yer alıyor.

Mustafa Kemal Atatürk eserleri, 31 ilde 164 adet bulunan D&R mağazasında ve D&R’ın online satış kanalı dr.com.tr’de yer alıyor.