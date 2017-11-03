Nutella'dan flaş Türkiye kararı!

Dünya fındık rekoltesinin yüzde 70’i Türkiye’den geliyor. Fındırk arzının coğrafi olarak sınırlı bir bölgeden gelmesi, Ferrero, Kraft Heinz Co , Mondelez ve Nestle gibi gıda üreticilerinin tedarik zincirini savunmasız bırakıyor.

10 BİN 100 HEKTARLIK ALAN

Kanada’nın Ottawa eyaleti geçen ay Ontario’da farklı fındık çeşitlerini test eden bir projeye yaklaşık 500 bin Kanada Doları katkıda bulundu. 161 hektar (yaklaşık 128 futbol sahası) büyüklükteki fındıklık alanın 2027’ye kadar 10 bin 100 hektara (yaklaşık 12 bin 625 futbol sahası) çıkarılması hedeflenen projeninin finansmanına Ferrero da destek sağlıyor. Tahminlere göre Ontariolu bir çiftçi fındık üretiminden mısıra kıyasla 10 kat daha fazla kazanabiliyor.

Ferrero’nun Kanada’daki tarım ekonomistlerinden Barb Yates, Reuters’a yaptığı açıklamada, ekili fındık alanını artırmak için benzer çalışmaların Sırbistan, Şili, Avustralya, Güney Afrika ve ABD’nin New Jersey eyaletinde de yapıldığını söyledi.

TÜRKİYE FİYATLARI YÜKSELTTİ

Şilili tarım şirketi Agricola La Campana’nın sahibi Jaime Armengolli ise, “Herkes fındık ekmek için yeni yer arayışında. Ürünler güzel ve maliyetler düşük. Çiftçiler iyimser” dedi. Şili’nin devlet istatistiklerine göre kabuklu fındık ihracatı 2016’da 6 bin 500 tona ulaşarak bir önceki yılı neredeyse beşe katladı.

Türkiye’de 2014 yılında görülen don, mahsule zarar vererek fiyatları yükseltti. Durum, çikolata, pralin ve likör üreticilerinde endişe yarattı. Dahası, Toprak Mahsulleri Ofisi fiyatlardaki gerilemeyi durdurmak için yüklü miktarda fındık aldı.

İskoçya merkezli Freeworld Trading’den fındık tüccarı Adam Johnston, “(Ferrero) tüm yumurtaları aynı sepete koymanın yarattığı tehlikenin farkına vardı” dedi.

VERİM ARTMALI, MALİYET DÜŞMELİ

Ferrero Sözcüsü Francesca Fulcheri, yakın dönemdeki gelişmelerin şirketin stratejisindeki değişikliğe yol açmadığını ve şirketin Türkiye’nin başlıca üreticilerden biri olarak kalmasını beklediğini belirtti. Ancak ekim alanının genişleme ihtimali, bahçelerin küçük olduğu, yüksek el emeği kullanan ve nispeten düşük verimle çalışan Türkiye endüstrisini endişelendiriyor.

Reuters’a konuşan Durak Fındık’ın yönetim kurulu üyesi Kadir Durak, “Verimi artıramaz ve maliyeti düşüremezsek zaten tehdit altında olan Türkiye’nin fındık sektörünün durumu daha da bozulacak” dedi.

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