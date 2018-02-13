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    Nusret'ten Beckham'a özel şov

    Hürriyet Haber
    13.02.2018 - 00:31 | Son Güncelleme:

    David Beckham Instagram hesabından dünya çapında üne kavuşan şef Nusret Gökçe ile çekilen bir videosunu paylaştı. Video bir saatte 2 milyona yakın izlenme aldı.

    Dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü futbolcuları arasında yer alan İngiliz David Beckham, Nusret'in New York'taki restoranına gitti.

    Çocuklarıyla birlikte öğle yemeği yiyen Beckham, yaşadığı deneyimi Instagram'da paylaştı.

    Nusret'in özel şovunu hayranlıkla izleyen efsane futbolcunun videosu bir saatte 2 milyona yakın izlenme ve yüz binlerce beğeni aldı.

    "HARİKA BİR DENEYİMDİ"

    David Beckham, Instagram paylaşımına şu notu düştü:

    Harika öğle yemeği için teşekkürler. Seninle tanışmak bir zevkti ve fevkalade bir deneyimdi. Miami'de görüşürüz

     

    Etiketler: david beckham , beckham
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