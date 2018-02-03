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Nusret’in el hareketi tuzluk oldu

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZĞÜN/KAYSERİ, (DHA)-
03.02.2018 - 16:50 | Son Güncelleme:

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) bünyesinde kurulan tasarım merkezi, patent almak isteyen firmalar için tuzluktan, bavula, yüzlerce çeşit mobilyaya, aksesuara, bütangazlı ve doğalgazlı ocağa kadar birçok model ve tasarıma imza atıyor. Merkezde yapılan,Nusret’in ete tuz attığıel hareketini gösteren tuzluk da dikkati çekiyor.

Kayseri Organize Sanayi BölgesiBaşkanı Tahir Nursaçan, tasarım merkezinde mimar, mühendis, bilğisayarcı, yazılımcı, teknisyen olmak üzere 18 kişinin çalıştığını, 2 yıldır faliyeet gösteren merkezin işe öncelikle Kayseri’nin simgesi haline gelen mobilya ve çelik kapı sektöründe yeni modeller üreterek başladtığını söyledi.Nursaçan, şöyle konuştu:

”Kayserimiz gıda sektöründe önemli şehirlerden birisi olunca, sanayicimizin birisi endüstriyel tasarım merkezimize müracaat ederek, ilginç tuzluk modeli çizdirip, bununpatentini almak istemiş. Bizim ilgili birimimiz, bu tuzluğu en güzel şekilde tasarlamış. Daha sonrasında da bununla ilgili patent alınmış. Bu bizim için de önemli bir adım olmuş oldu. Kayseri mobilya ve çelik kapı sektörüne hitap ettiği için, ciddi manada mobilya üretimine tasarım konusunda katkı sağlıyoruz. Bunun dışında çeşitli sektörlerde tasarımlara ihtiyaç oluyor.

Yani insanın aklına ne geliyorsa, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tasarım yapıyor. Bununla ilgili tasarımcıdan makul miktarda ücret alıyoruz.Yaptığımız bu çalışmalarla sanayicilerimizden olumlu dönüşler alıyoruz. Kendileri burayı en verimli şekilde kullanıyor. Kayseri’nin artık Ar-Ge, inovasyon dediğimiz konuda ciddi bir üretkenlik yakalamış durumdadır. 2018 yılında endüstriyel tasarım merkezimizin minimum bin adet tasarım yapacak ve en az 300 adedi patentli hale gelecek.”

TahirNursaçan, sadece Kayseri’deki sanayiciler değil, ülke genelindeki sanayicilere de tasarım merkezinin kapısının açık oldtuğunu belirterek, ”Merkezdeki çalışanlarımızı sık sık yurt dışına , ulusal ve uluslararası fuarlara göndererek, ufuklarının açılmasını, bakışlarının değişmesini sağlıyoruz” diye konuştu.

Nusret’in el hareketi tuzluk oldu

 

 

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Etiketler: son dakika , haber , haberler , tuzluk , kayseri , organize sanayi bölgesi , kayseri organize sanayi bölgesi
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