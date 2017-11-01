Nusret Miami’yi tuzlayacak

SON bir yıldır yurtdışında tanıtım faaliyetleri yürüten Nusr-Et Steakhouse’un patronu Nusret Gökçe, ABD’de ilk restoranını 4 Kasım günü açıyor.

Özellikle ‘saltbae’ hastagi ile sosyal medyada fenomen haline gelen Gökçe, Miami’deki restorana 6 milyon dolar yatırım yaptı. Gökçe’nin ortağı Mithat Erdem, “Buradaki yatırımı tamamladık. Şimdi sırada New York ve Doha var. Bir ay sonrada buradaki restoranı açacağız. ABD’deki ikinci şubenin yatırım tutarı da 5 milyon dolar civarında olacak” dedi. Nusr-Et Steakhouse’un Miami’deki mönüsünde Türk şaraplarının da yer alacağı belirtildi.

200 KİŞİ KAPASİTELİ

Steakhouse ve burger konsepti ile şu anda Türkiye’de 8 ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde iki olmak üzere toplam 10 restoranında misafirlerini ağırlayan Nusr-Et, Amerika’daki ilk restoranını Miami şehir merkezindeki Brickell Avenue’da açıyor. Mekân, 200 kişilik oturma kapasitesi ile toplam 780 metrekarelik alanda misafirlerini ağırlayacak. Et tedariğini, Amerika’daki çiftliklerin yanı sıra Yeni Zelanda, Kanada ve Avusturalya gibi farklı ülkelerden sağlayan Nusr-Et, Miami mönüsünde “Nusret Spagetti, Lokum ve Kafes” gibi ürünlerin yanı sıra Amerikan tüketicisine özel “Raw&shellfish” adı altında deniz mahsulleri de sunacak.

MİLYONLARA ULAŞTI

2012 yılında Doğuş Grubu bünyesindeki Dream çatısı altına giren Nusr-ET markası, bu tarihten itibaren hem şube sayısını arttırdı hem de yurtdışı açılımı için düğmeye bastı. Yaklaşık 1 yıl önce Amerika’da tanıtım çalışmalarına başlayan Nusret Gökçe, özellikle “Saltbae” hastagi ile ses getirdi. Bu sayede sosyal medya milyonlarca takipçiye ulaşan Nusret, daha ABD’de restoran açmadan meşhur oldu.

GÜNDE 5 BİN KİŞİ YEMEK YİYOR

ULUSLARARASI pazarda hızla büyümeyi hedefleyen Nusr-Et Steakhouse, 2017’nin sonuna kadar New York ve Doha’da açılmış olacak. 2018 yılında yurtdışı yatırımlarına Miami’deki ikinci lokasyonu, Londra ve Dallas ile devam edecek. Mevcut restoranlarında günde 5 bin kişiyi ağırlayan Nusr-Et Amerika, Avrupa ve Ortadoğu’nun ardından Asya pazarına da girmeyi planlıyor. 2017’de Bebek, İstinyePark ve Kanyon’da üç yeni lokasyonda hizmet vermeye başlayan Nusr-Et Burger ise Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da büyümeye devam edecek.