Nusret bu kez Google reklamında

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, Pixel 2 telefonunu satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Sözü edilen telefon birçok sorunla gündeme gelmişti. Problemler üzerinde çalışmalar yapan Google, cihazın yapabildiklerini anlatan bir reklam yayınlandı.

“Ask more of your phone” (Telefonunuzdan daha fazlasını isteyin) sloganıyla tanıtılan telefonun, reklamda suya dayanıklılık ve hızlı şarj özelliği gibi yeteneklerinden bahsediliyor. Bir sahnede Google, Apple’ın iPhone serilerinde yaşanan sorunlara gönderme yapıyor. Nusret ise dünyada tanınmasını sağlayan Salt Bae hareketini yaparak reklamda yer alıyor.