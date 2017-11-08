Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Nusret bu kez Google reklamında

    Nusret bu kez Google reklamında

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 10:54 | Son Güncelleme:

    Nusret, sosyal medyada yaptığı Salt Bae isimli hareketi ile dünyaca tanınan bir marka haline geldi. Geçtiğimiz aylarda “Narcos” dizisine de konuk olan Nusret, şimdide Google reklamında rol aldı.

    Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, Pixel 2 telefonunu satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Sözü edilen telefon birçok sorunla gündeme gelmişti. Problemler üzerinde çalışmalar yapan Google, cihazın yapabildiklerini anlatan bir reklam yayınlandı.

    “Ask more of your phone” (Telefonunuzdan daha fazlasını isteyin) sloganıyla tanıtılan telefonun, reklamda suya dayanıklılık ve hızlı şarj özelliği gibi yeteneklerinden bahsediliyor. Bir sahnede Google, Apple’ın iPhone serilerinde yaşanan sorunlara gönderme yapıyor. Nusret ise dünyada tanınmasını sağlayan Salt Bae hareketini yaparak reklamda yer alıyor.

    Etiketler: Nusret Google reklamında
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri