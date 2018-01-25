Nusr-et'e eleştiri: Bu kadarcık ete bu kadar çok para!

Ancak bu kez fiyatların yüksekliği ve etlerin lezzetine yöneltilen olumsuz eleştirilerle.

New York'ta açılan restoranda yemek yiyen New York Post'un gurmesi Steve Cuozzo, Nusr-et'i acımasızca eleştirdi.

Cuozzo, yemeği, salatayı ve şarabı "kötü" bulduğunu belirtti. Fiyatların pahalılığında yakınan Steve Cuozzo, üç kişi gittikleri restoranda sadece birer kokteyl ve birer kadeh kötü şarap içtiklerini ve bunun sonucunda da 521.45 Dolar ödediklerini belirterek, yemekten sonra bir şeyler atıştırmak zorunda kaldıklarını yazdı.

Steve Cuozzo'nun New York Post'ta yazdığı yazıda “Bazı yemeklerin fiyatı şişirilmiş. Şaşlık lezzetli ama 70 dolar bir kahve bardağını bile doldurmayacak büyüklükte” dedi. Yazıda patates kızartması ve ekmek için alınan ücretler de eleştirildi.

Cuozzo, restoranın atmosferinin ise hoş olduğunu belirtti.

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