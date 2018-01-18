Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Nusr-Et halka arz edilecek

Nusr-Et halka arz edilecek

Hürriyet Haber
18.01.2018 - 13:16 | Son Güncelleme:

Ferit Şahenk’in sahibi olduğu Doğuş Holding, konuya yakın kaynaklara göre yiyecek-içecek işinin bir kısmını D.ream grubundan ayırıp halka arz etmek için hazırlık yapıyor.

Kaynaklara göre Doğuş Holding, danışmanlarla bazı restoranları Doğuş Restaurant Entertainment and Management (D.ream) çatısından ayırma ve yeni bir birime taşıma üzerinde çalışıyor. Kaynaklara göre D.ream çatısından yeni birime taşınması planlanan restoranlar arasında Zuma ve Nusr-Et de bulunuyor.

Bloomberg'in haberine göre,  kaynaklar oluşturulan yeni iştirakin bu yıl içinde bir dolar cinsi tahvil ihraç edebileceğini ve 2019’da Londra’da halka arz edilmesi üzerinde çalıştığını söylediler. D.ream çatısı altında işletilen 160 restoran bulunuyor. Şirketin internet sitesine göre bu restoranlar arasında Günaydın, Da Mario, Fenix, Rüya ve Gina da bulunuyor.

Doğuş Holding’den Bloomberg’e yapılan yazılı açıklamada, “Yiyecek ve içecek sektörü çok odaklı ve hızlı büyüdüğümüz bir alan. Bu büyümeyi daha destekleyecek farklı düşüncelerimiz var. Büyüme amaçlı aksiyonları hayata geçirdiğimiz bir sene olacak 2018. Bu sene grup olarak yiyecek ve içecek alanında çok işler yapacağız” denildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri