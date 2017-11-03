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    Sınırda ortaya çıktı görenler gözlerine inanamadı

    Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)
    03.11.2017 - 16:41 | Son Güncelleme:

    MİLLİ İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı ile Mardin’in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları ortak çalışmayla, Nusaybin’denSuriye’nin Kamışlı kentine uzanan tünel bulundu.

    Mardin Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terör örgütü başta olmak üzere, diğer terör örgütlerinin kentteki faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir süredir Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı’nın birlikte yürüttüğü çalışmalarla ilçeden Suriye’ye uzanan tünel bulunduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

    "31 Ekim 2017 Nusaybin Zeynelabidin Mahallesi sınıra yakın noktasında Suriye ülkesi Kamışlı kentine uzanan tünel olduğu yönünde teyide muhtaç bilgi edinilmesi üzerine, yer tespiti çalışmalarına başlanılmış; yapılan çalışmalar sonucu 3 Kasım 2017 günü Zeynelabidin Sokak ile Tokay Sokak arasında kalan yerde yapılan kazı çalışmasında yerin 6 metre aşağısında Suriye ülkesi Kamışlı kentine uzanan 12.5 metresine kadar buradan sonrası tıkalı olan tünel bulunmuştur. Geçmişte yapılan çalışmalara rağmen bulunamayan tünel, ekiplerimizin ısrarlı çalışmaları sonucu bulunmuştur. Tünelin bulunduğu yerin Atmaca-7 operasyon bölgesinde ve operasyon sonrası buradaki evlerin yıkılan ve boş bir alanındadır. Tünelin başlangıç noktasında bulunan işyeri ve ikametin tespitine başlanılmıştır. Ayrıca tespit edilen tıkalı yerde kazı çalışmalarına başlanılmıştır."

    Tünelin bulunmasının ardından Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar, bölgeye giderek incelemede bulundu.

    Sınırda ortaya çıktı görenler gözlerine inanamadı
    Sınırda ortaya çıktı görenler gözlerine inanamadı

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