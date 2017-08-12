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    Nusaybin’de hareket halindeki araç, alev topuna dönüştü

    Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin) (DHA)
    12 Ağustos 2017 - 14:28Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 14:28

    MARDİN’in Nusaybin İlçesi’nde içerisinde 3 kişinin bulunduğu ve hareket halindeyken yanan araçtakiler son anda kurtulurken, yangının etkisiyle alev topuna dönüşen araç, kullanılamaz hale geldi.

     

    Nusaybin’deki uluslararası İpek Yolu üzerinde bulunan Demirkurt Jandarma Karakolu Komutanlığı yakınlarında Mardin yönüne giden Ramazan Durmuş yönetimindeki 73 DD 535 plakalı hafif ticari araç hareket hilandeyken araçtaki 3 kişi koku hissetti. Araçta bulunanlar kokuyu hissedince araçtan indi ve kısa süre sonra motor bölümü alev aldı.

    Aracın yanması üzerine sürücü Durmuş, olayı itfaiye ekiplerini bildirmesiyle bölge itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaye ekipleri yanan araca köpüklü suyla müdahale ederek, güçlükle kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle Uluslararası İpek Yolu, 1 saat trafiğe kapanması ardından tekrar trafiğe açıldı.

    Etiketler: Mardin , Nusaybin , otomobil
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