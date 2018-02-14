Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Haberler >Eğitim>Nurten öğretmen ‘Eğitim Nobel’inde ilk 10’da

    Nurten öğretmen ‘Eğitim Nobel’inde ilk 10’da

    Önder ÖNDEŞ
    14.02.2018 - 11:10 | Son Güncelleme:

    İngiliz Varkey Vakfı tarafından verilen ve ‘Eğitim Nobel’i’ olarak bilinen ‘Küresel Öğretmen Ödülü’nde bu yıl ilk 10 finalist arasına Samsun’dan anaokulu öğretmeni Nurten Akkuş da kaldı. Finale kalan eğitimcilerin adını ise Bill Gates duyurdu.

    Küresel Öğretmen Ödülü’nde 2018’in ilk 10’u belli oldu. İlk 50 finalistin arasına girmeyi başaran Samsun Ayvacık’tan anaokulu öğretmeni Nurten Akkuş, bu sefer ilk 10’a da adını yazdırdı. 18 Mart’ta Birleşik Arap Emirlikleri Dubai’de düzenlenecek ‘Küresel Eğitim ve Beceriler Forumu’nda ödülün sahibi olan öğretmen açıklanacak. Kazanan eğitimci 1 milyon dolarlık para ödülünün de sahibi olacak.

    Nurten öğretmen ‘Eğitim Nobel’inde ilk 10’da

    PROJELERİYLE TÜM DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR
    ‘Baba Bana Masal Anlat’ projesiyle, babaları yöneticiliğini yaptığı anaokuluna davet ederek, çocuklara masal anlatmalarını sağlayan Nurten öğretmen, ayrıca ‘Oyuncak Kumbarası’ girişimiyle de, toplanan oyuncakların köylerde bulunan 40 anaokuluna ulaşmasını sağladı. Akkuş, hazırladığı proje ile Sabancı Vakfı'nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan 'Sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerini' anlattığı 'Fark Yaratanlar' programının yedinci sezonunda fark yaratanlar arasında gösterildi.

    İŞTE İLK 10'A GİREN ÖĞRETMENLER
    Nurten öğretmen ‘Eğitim Nobel’inde ilk 10’da

    Etiketler: Nurten Akkuş , ÖĞRETMEN , Eğitim Nobeli , İngiliz Varkey Vakfı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri