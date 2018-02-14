Nurten öğretmen ‘Eğitim Nobel’inde ilk 10’da

Küresel Öğretmen Ödülü’nde 2018’in ilk 10’u belli oldu. İlk 50 finalistin arasına girmeyi başaran Samsun Ayvacık’tan anaokulu öğretmeni Nurten Akkuş, bu sefer ilk 10’a da adını yazdırdı. 18 Mart’ta Birleşik Arap Emirlikleri Dubai’de düzenlenecek ‘Küresel Eğitim ve Beceriler Forumu’nda ödülün sahibi olan öğretmen açıklanacak. Kazanan eğitimci 1 milyon dolarlık para ödülünün de sahibi olacak.

PROJELERİYLE TÜM DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

‘Baba Bana Masal Anlat’ projesiyle, babaları yöneticiliğini yaptığı anaokuluna davet ederek, çocuklara masal anlatmalarını sağlayan Nurten öğretmen, ayrıca ‘Oyuncak Kumbarası’ girişimiyle de, toplanan oyuncakların köylerde bulunan 40 anaokuluna ulaşmasını sağladı. Akkuş, hazırladığı proje ile Sabancı Vakfı'nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan 'Sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerini' anlattığı 'Fark Yaratanlar' programının yedinci sezonunda fark yaratanlar arasında gösterildi.

İŞTE İLK 10'A GİREN ÖĞRETMENLER





