Nurseli İdiz'den bir skandal daha! Yine çöktü

Nurseli İdiz'in 2012 yılında Alaçatı'da görüntülenen alkollü hali 'Çöküş' başlığı ile gündemi aylarca sarsmıştı. Yaşadığı alkol problemini atlatmaya çalışan ve haberin ardından birçok projede yer alan İdiz, aynı çöküş halini aradan geçen 5 yılın ardından bu kez İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki tiyatro oyunu öncesi yaşadı.
Erhan Yazıcıoğlu'nun Volkan Severcan ile birlikte sahnelediği Aşk-ı Memduh tiyatro oyunu, önceki gece saat 20.00'da Kültür Park İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde sahnelendi. İddialara göre oyunun ilk perdesinde kısa bir bölümde sahne alacak olan Nurseli İdiz alkollü olduğu için rolünü sahneleyemedi.
İKİNCİ PERDE İPTAL
Oyunun birinci perdesi ansızın sonlandırılırken, ikinci perde Nurseli İdiz'in ayılamaması nedeniyle sahnelenemedi. Bu durumu Erhan Yazıcı, "Nurseli hanım yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle oyunun ikinci perdesi iptal" diye açıklasa da izleyiciler, " alkollüdür" diye tepki gösterdi ve uzun bir süre salonu terk etmedi. Seyirciler bir süre sonra çıkınca İdiz, dizi çekimi için otomobille Çeşme'de kaldığı otele götürüldü. Yeni Asır
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün