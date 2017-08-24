Nurseli İdiz'den bir skandal daha! Yine çöktü

Nurseli İdiz'in 2012 yılında Alaçatı'da görüntülenen alkollü hali 'Çöküş' başlığı ile gündemi aylarca sarsmıştı. Yaşadığı alkol problemini atlatmaya çalışan ve haberin ardından birçok projede yer alan İdiz, aynı çöküş halini aradan geçen 5 yılın ardından bu kez İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki tiyatro oyunu öncesi yaşadı.



Erhan Yazıcıoğlu'nun Volkan Severcan ile birlikte sahnelediği Aşk-ı Memduh tiyatro oyunu, önceki gece saat 20.00'da Kültür Park İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde sahnelendi. İddialara göre oyunun ilk perdesinde kısa bir bölümde sahne alacak olan Nurseli İdiz alkollü olduğu için rolünü sahneleyemedi.

İKİNCİ PERDE İPTAL

Oyunun birinci perdesi ansızın sonlandırılırken, ikinci perde Nurseli İdiz'in ayılamaması nedeniyle sahnelenemedi. Bu durumu Erhan Yazıcı, "Nurseli hanım yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle oyunun ikinci perdesi iptal" diye açıklasa da izleyiciler, " alkollüdür" diye tepki gösterdi ve uzun bir süre salonu terk etmedi. Seyirciler bir süre sonra çıkınca İdiz, dizi çekimi için otomobille Çeşme'de kaldığı otele götürüldü. Yeni Asır