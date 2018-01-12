Nursel Ergin'den açıklama geldi

Kanal D'nin sevilen programı 'Nursel'le Evin Tadı' cuma günü son bölümüyle ekrana gelecek. Yakşalık 7 sezondur yayınlanan programın sunucusu Nursel Ergin programın biteceğini duyurdu. Çok başarılı 7 sezon geçirdiğini söyleyen ünlü sunucu 'biraz dinlenmek istiyorum' dedi.

İşte Nursel Ergin'in açıklaması:

Sevgili izleyicilerim ve basın kuruluşlarına duyurulur... 7 sezondur aldığım reytinglerde de görüldüğü üzere hakkını vererek, başarıyla yaptığım yemek programıma Kanal D'nin izniyle bu Cuma itibariyle (son veriyorum).

Bu tamamen benim kararımdır! Kanal D bu kararımın arkasında bir aile gibi durmaktadır... Hayatımda çok güzel bir dönem yaşıyorum. 7 sezondur yaz dönemi dahil hiç tatil yapmadan çalışıyorum. Şu an da yaptığım programa çok değer verdiğim uğrunda çok kişinin karşısında savaştığım aileme zaman ayırmak isteğim için kendi kararımla son veriyorum... İzleyicilerimden ve basından ricam Kanal D'nin de arkasında durduğu bu açıklamamın dışında yansıtılan hiç bir habere itibar etmemeniz ve inanmamanızdır. Ben çok mutluyum her şey yolunda, biraz nefes almak dünyayı gezmek aşkıma, kızıma daha çok vakit ayırmak dinlenmek istiyorum..

Sevgiyle kalın...Saygılarımla,

Nursel Ergin Akyer...



