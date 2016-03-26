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Nurol Tower’la Kazanın!

26.03.2016 - 00:56 | Son Güncelleme:

İstanbul’a seçkin projeler kazandıran Nurol GYO’nun Mecidiyeköy’de geliştirdiği Nurol Tower, konforu ve çok kazançlı bir yatırımı, mükemmel bir projeyle sunuyor. Üstelik kısa bir süre için geçerli olacak 0,79'dan başlayan faiz oranları ve hemen teslim avantajıyla...

Her ihtiyaca en uygun seçeneklerin yer aldığı Nurol Tower’ın zirve katları ve baza bölümlerinde bulunan tam kat ofisler, ilk kez beğeniye sunuluyor. İstanbul’un en değerli lokasyonunda yer alan Nurol Tower, yatırım beklentisini de zirveye taşıyor. En önemli yatırım aracı olan gayrimenkulde hiç bitmeyen bir kazanç sağlayan Nurol Tower, torunların bile faydalanacağı, nesiller boyu süren bir yatırım fırsatı sunuyor.

Farklı ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayacak hizmetler sunan Nurol Tower; çarşı, dükkan, restoran ve kafeleri ile hayatı kolaylaştırıyor. Nurol Tower’daki Concierge Hizmetleri, istek ve ihtiyaçlara tek bir telefonla hızlı çözüm sağlıyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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