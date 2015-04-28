Nurol Park'ta Bahar Kampanyası

Nurol GYO tarafından İstanbul Güneşli’de 55 bin metrekare arazi üzerinde inşaatı devam eden Nurol Park’ta, ev sahibi olmak isteyenler için düzenlenen Bahar Kampanyası 4 Mayıs’ta sona eriyor. İlk 12 ay kredi ödemesi Nurol GYO’dan olan, 120 aya kadar banka kredisi uygulanabilen projede, peşin ödemede yüzde 15 indirim veya 50 ay “0” faiz avantajları sunuluyor. Nurol Park’ta ‘loft’, ‘rezidans’ ve ‘tower’ olmak üzere üç farklı konseptte ihtiyaca uygun metrekarelerde 1.512 konut bulunuyor. Projede konutların yanı sıra 43 bin 200 metrekarelik peyzaj alanı, cafeler ve mağazalar, ayrıca 19 bin metrekarelik alana sahip ofis bloğu yer alıyor. Proje metro istasyonlarına ve kritik noktalara kolay ulaşım imkânı ile de dikkat çekiyor.



Mahalle Hayatı Yaşanacak

Özlemini duyduğumuzsamimi ve sıcak mahalle dokusunun yeniden canlandığı Nurol Park, 5 futbol sahası büyüklüğündeki peyzaj alanı, geleneksel sokak yaşamından esinlenilen alışveriş alanları, avantajlı lokasyonu ve yüksek standartlardaki inşaat kalitesi ile öne çıkıyor. İnşaat çalışmaları devam eden projede metropol yaşamı içinde unutulmaya yüz tutan, samimi ve iletişim bağı güçlü mahalle dokusu yeniden canlanacak. Geleneksel sokak yaşamından esinlenilen alışveriş alanları ile bölgenin yeni çekim noktası haline gelecek olan Nurol Park, Güneşli’nin de dokusunu değiştiriyor. Bölgenin değerini yükseltecek Nurol Park’ta dileyenler ailecek keyifli yürüyüşler yapabilir ya da dostlarını mahallenin kafesinde, tıpkı evinizin konforundaymış gibi ağırlayabilir.



Açık Alanda Alışveriş Keyfi

Projede Nurol Park sakinlerine ve ziyaretçilere de açık olan sokak mağazaları bulunuyor. Bu mağazalar, alışveriş merkezlerinin boğuculuğu ve tek düzeliğinden sıkılanlar için farklı bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. İstanbul’un eski alışveriş sokaklarından ilham alan Nurol Park, açık havada keyifli bir alışveriş deneyimini, güleryüzü ve sıcaklığı yeniden keşfetme imkanı sunuyor. Projedeki mağazalar proje sakinlerinin yanı sıra bölge halkına da hizmet verecek. Böylece Nurol Park Güneşli’ye de değer katacak.



5 Futbol Sahası Kadar Peyzaj

Nurol Park sosyal yaşamıyla olduğu kadar peyzaj alanlarıyla da fark yaratıyor. Tam 5 futbol sahası genişliğindeki peyzaj alanıyla dikkat çeken Nurol Park, doğadan gelen huzuru hayatınızın ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. 43 bin 200 metrekarelik peyzaj alanı, yurtiçinde ve yurtdışında başarılı projelere imza atan Dalokay Design Studio tarafından tasarlandı. Nurol Park, 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerin yer aldığı alçak katlı “loft”lardan, metrekare olarak daha küçük dairelerin yer aldığı “rezidans” ve” tower”lara kadar pek çok alternatifle keyifli bir yaşam sunuyor. 7 katlı iki blokta yer alan 84 loft dairesi, genç profesyonellerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış 544 rezidans dairesi ve 4 blokta yer alan toplam 884 tower dairesi ile Nurol Park, her detayı yüksek konfor için özel olarak düşünülmüş bir mimari proje olarak hızla yükselmeye devam ediyor. Balkonlu ferah daireler, bu mimari anlayışın ürünü olarak şekilleniyor. Aynı mimari anlayışı ofisler için de uygulayan Nurol Park, toplam 19 bin metrekarede yer alan ofis alanlarında da mükemmel çalışma ortamını yaratmak için teknoloji ve fonksiyonelliği bir arada kullanıyor.



Ulaşımı Kolay

Basın Ekspres yolu üzerinde, yer alan Nurol Park, ulaşım kolaylığı açısından da stratejik bir konumda bulunuyor. İstanbul’un yeni Maslak’ı olarak anılan bölgedeki Nurol Park, Avrupa Yakası’nın en önemli ana arterlerinin de tam ortasında yer alıyor. E-5 ve TEM karayollarını birbirine bağlayan Basın Ekspress Yolu’ndaki Nurol Park, Atatürk Havalimanı kadar yeni yapılacak 3. havaalanına da çok yakın. Ayrıca projenin sağ ve sol kapılarının hemen yanında bulunan iki metro durağı da Nurol Park sakinlerinin şehrin dört bir yanına kolayca ulaşmasını sağlıyor. Önemli iş merkezlerinin göbeğindeki projede evinizin işinize yakınlığının getireceği lüksü sonuna kadar yaşayacaksınız. Üstelik iş yerinizi Nurol Park’taki modern ofislere taşıyarak hem İstanbul’un en önemli iş merkezlerinden birinde yerinizi alabilir hem de ev ve iş yerinizi aynı mahalleye taşıyabilirsiniz.



Hayata Yatırım Yapıyor

1966 yılında Nurol İnşaat Şirketi ile başlayan ve daha sonra birçok farklı sektörde yapılanarak faaliyetlerine devam eden Nurol Holding A.Ş. 1989 yılında kuruldu. Nurol Holding yarım asırlık tecrübesi ve deneyimli insan kaynağıyla, Türkiye’de ve dünyada inşaat, savunma sanayi, finans, turizm ve enerji olmak üzere beş ana sektörde faaliyet gösteriyor. Nurol Şirketler Topluluğu, 40’tan fazla iştiraki ve 10 binin üzerindeki çalışanıyla yurtiçi ve yurtdışında pek çok dev projeye imza atmaya devam ediyor. Nurol GYO ise büyük yapılanmanın bir parçası olarak 1997 senesinde kuruldu. “Hayata Yatırım” sloganıyla yola çıkan Nurol GYO, nitelikli ve tecrübeli kadrosu ile arazi geliştirme, proje tasarımı, pazarlama ve satış alanlarında hizmet veriyor. Portföyünde, Ankara Nurol Residence ve Karum İş Merkezi, İstanbul Nurol Plaza ve Zekeriyaköy Evleri, Bodrum Oasis Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi yer alıyor.



Şehrin Merkezinde

21. yüzyılın yaşam tarzını ve metropol ihtiyaçlarını doğru okuyarak karlı gayrimenkul projeleri üretmeye devam eden Nurol GYO’nun Mecidiyeköy’de yükselen 35 katlı Nurol Tower, şehrin ortasında, “EvOfisEv” konseptiyle yoğun iş temposunda çalışanların, ister ev ister ofis isterlerse de ev-ofis olarak kullanabileceği bir proje olarak öne çıkıyor. Son dönemlerde yıldızı parlayan yaşam merkezlerinden Seyrantepe’de hayata geçirilen Nurol Life projesi ise, Türk Telekom Arena Stadı’nın hemen yanı başında, 9 bin 525 metrekarelik arazi üzerinde 502 konut ve 50 ofisle hayat bulan lüks bir residans yaşamı sunuyor.





www.nurolpark.com.tr

İlandır.