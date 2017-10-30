Nürnberg’de Atatürk Film Festivali başladı

FESTİVAL kapsamında gösterilen ‘Kurtuluş’ adlı filmi çok sayıda vatandaşımız izlerken, Nürnberg Konsolosu Gürol Baş, Almanya çapında ilk kez düzenlenen ‘Atatürk Film Festivali’ nedeniyle gurur duyduklarını söyledi. Baş, konsolosluk himayesinde düzenlenen festivale bütün vatandaşlarımızı beklediğini ifade etti.

Sinema sahibi Bülent Terzioğlu da, filmleri herkesin ücretsiz izleyebileceğini söyledi.

Sinemanın dışında büyük bir afişle festivalin duyurusu yapılırken, Atatürk köşesi de düzenlendi. Bir sonraki film 10 Kasım’da gösterilecek.





