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Nürnberg MÜSİAD’tan 24 kişi istifa etti

Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
26.10.2017 - 12:42 | Son Güncelleme:

3’ü yönetim kurulu üyesi 24 kişi, Nürnberg MÜSİAD’tan istifa etti. İstifa edenler adına konuşan MÜSİAD kurucu üyesi Yılmaz Deliduman, “Onur kırıcı hareketlere maruz kaldık” dedi.

İSTİFACILARDAN bir grup, düzenledikleri basın toplantısında neden ayrıldıklarını anlattı. İstifa edenler adına konuşan MÜSİAD kurucularından Yılmaz Deliduman, şunları söyledi:

“Kurucu üyesi olduğum, altı yıl teşkilatlanma başkanlığı yaptığım, maddi ve manevi her türlü katkıda bulunduğum, üç dönem nedeniyle ara vermek zorunda kaldığım, MÜSİAD’cı kimliğimle karşınızdayım Bizler istifa kararımızı önceki haftalar kararlaştırmıştık. Eski Başkanımız Kadir Bozkurt beyin telkinleri ile istifa etmemiştik. Arkadaşlarımızın tüm çapalarına rağmen, iyi niyetimiz karşılık bulamadı.”

Nürnberg MÜSİAD’tan 24 kişi istifa etti

AÇIK KAPI BIRAKTILAR
Son iki ayda olumsuzluklar, onur kırıcı davranışlara ve hakaretlere maruz kaldıklarını belirten Deliduman, “Ilımlı bir yönetimin iş başına gelmesi halinde geri döneriz” diye konuştu.
Kudüs ziyaretinde olan Nürnberg MÜSİAD Başkanı Emin Bayram ise istifa edenlerin bir kısmının zaten üye olmadıklarını öne sürdü ve konu hakkında pazartesi günü basın toplantısı düzenleyeceklerini söyledi.

Etiketler: Emir Bayram
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