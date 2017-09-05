Nürnberg, Gauland’ı konuşturmadı

AfD yönetimi, Nürnberg’te Gauland’ın da konuşma yapacağı etkinlik için belediyeden salon istedi. Ancak Nürnberg Belediyesi, Federal Hükümetin Göç ve Uyumdan Sorumlu Bakanı Aydan Özoğuz’u çöpe benzetip imha edeceklerini söyleyen Gauland’ı gerekçe göstererek salon veremeyeceğini parti yöneticilerine bildirdi. Bunun üzerine AfD, belediyeye, Gauland’ın sahneye çıkmayacağını ve etkinlikte konuşma yapmayacağının garantisini verdi. Nürnberg Belediyesi garanti alınca AfD'ye salon kiraladı. Ancak Gauland'ın konuşma yapması durumunda salon kiralama sözleşmesini feshedeceklerini de bildirdi.