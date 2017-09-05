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    Nürnberg, Gauland’ı konuşturmadı

    BERLİN
    05.09.2017 - 10:48 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 10:48

    Almanya’da aşırı sağcı parti AfD yönetimi, seçim etkinliği yapmak için Nürnberg Belediyesi’nden salon istedi. Ancak Belediye, Uyum Bakanı Aydan Özoğuz’u ‘imha edilecek çöpe’ benzeten partinin başbakan adayı Alexander Gauland konusunda AfD yönetiminden garanti istedi.

    AfD yönetimi, Nürnberg’te Gauland’ın da konuşma yapacağı etkinlik için belediyeden salon istedi. Ancak Nürnberg Belediyesi, Federal Hükümetin Göç ve Uyumdan Sorumlu Bakanı Aydan Özoğuz’u çöpe benzetip imha edeceklerini söyleyen Gauland’ı gerekçe göstererek salon veremeyeceğini parti yöneticilerine bildirdi. Bunun üzerine AfD, belediyeye, Gauland’ın sahneye çıkmayacağını ve etkinlikte konuşma yapmayacağının garantisini verdi. Nürnberg Belediyesi garanti alınca AfD'ye salon kiraladı. Ancak Gauland'ın konuşma yapması durumunda salon kiralama sözleşmesini feshedeceklerini de bildirdi.

    Etiketler: Alexander Gauland , Aydan Özoğuz , ALMANYA
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