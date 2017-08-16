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    ‘Nuriye ve Semih yaşasın’ pankartına 2 gözaltı daha

    Hürriyet Haber
    16 Ağustos 2017 - 12:22Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 12:22

    Samsun'da oynanan Beşiktaş-Atiker Konya arasındaki Süper Kupa maçında “Nuriye ve Semih yaşasın” diye pankart açan iki taraftar daha bugün gözaltına alındı. Daha önce bir kişinin tutuklandığı dosya kapsamında 14 kişi daha aranıyor.

     

    Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklama istemli yakalama kararı verilmesi için 10 Ağustos’ta Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu.

    Hakimlik talebi kabul ederek 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

    Pankartı açanlardan Volkan Çalışkan önceki gün tutuklandı.

    Bu sabah da Didem Doğan gözaltına alınırken, evinde bulunamayan ve hakkında yakalama kararı olduğunu öğrenen Cemil Doğan ise Emniyet’e gitti.

    Diğer isimlerin arandığı öğrenildi.    

    Etiketler: Beşiktaş , Samsun , Konyaspor , pankart
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