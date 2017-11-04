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    Nuriye ve Semih pankartına terör davası

    İsmail SAYMAZ
    04.11.2017 - 23:37 | Son Güncelleme:

    SAMSUN’da, 10 Ağustos’ta bir araya gelen KESK üyeleri OHAL’in kaldırılması, KHK’ların geri çekilmesi ve ihraç edilenlerin işe iadesi için basın açıklaması yaptı.

    Açıklamada, “155 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın serbest bırakılması noktasında ivedi bir talebimiz bulunmaktadır” denildi. Bazı grup üyeleri ‘Nuriye ve Semih hayatlarına iade edilsin’ ve ‘Açlıktan değil, duyarsızlıktan ölür insan’ dövizleri taşıdı. Eylemden sonra terör örgütü propagandası suçundan 5 kişiye dava açıldı.

    İddianamede, Gülmen ve Özakça’nın terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları ileri sürülerek, “Gülmen ve Özakça’nın yaptıkları eylemleri meşru gösterecek şekilde övücü slogan attıkları ve pankart taşıdıkları” iddia edildi.

    Etiketler: KESK , OHAL , gazetehaberleri
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