'Nuriye-Semih yaşasın' pankartına terör soruşturması

Samsun Valiliği'nin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"06.08.2017 günü saat.20.45’de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadında Beşiktaş–Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında, halen cezaevinde açlık grevinde olan DHKP/C terör örgütü mensupları Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek amaçlı “NURİYE SEMİH YAŞASIN” ibareli pankart açma olayı meydana gelmiştir.



Olayla ilgili başlatılan tahkikatta il dışından ilimize gelen ve tarafımızdan tespitleri yapılan bir grup tarafından saat.20.05’de kale arkası kuzey üst tribününde pankart açıldığı, açılan pankartı 3 parça halinde şahısların üzerlerine gizlemek suretiyle stadyuma soktukları, olay yerinde çektikleri fotoğrafları twitter hesabından paylaştıkları ve olay sonrası geldikleri illere döndükleri anlaşılmıştır.



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat doğrultusunda “terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan tespiti yapılan şahıslarla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır"