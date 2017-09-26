Nuriye Gülmen yoğun bakımda!

Gülmen’in yoğun bakımda müdahaleyi kabul etmediği bildirildi. CHP Ankara Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanvekili Şenal Sarıhan ve tutuklu eğitimcilerin aileleri, yarınki duruşmaya Gülmen’in katılmasını engellemek için yoğun bakıma kaldırıldığını öne sürdüler. Gülmen’i dün sabah Numune Hastanesi’nde görmeye giden Sarıhan’a izin verilmedi. Sarıhan dün Adalet Bakanlığı’ndan ziyaret için talepte bulundu. Sarıhan, “Şu görünüyor ki hukuken sağlık durumları ölüm derecesine gelmiş bu insanların tutuklu kalmalarında en ufak bir kamusal yararı kalmamıştır. Onların yaşama hakkının en temel hak olduğu değerlendirilerek bu koşullarda savunma vermelerinin de son derece güç olduğu dikkate alınarak derhal tahliye edilmelerini umut ediyorum” dedi.

‘TAHLİYELERİ ENGELLENİYOR’

Gülmen ve Özakça’nın aileleri ise yaptıkları açıklamada, “Gülmen’e Numune Hastanesi’nde yapılabilecek zorla müdahale sonucu hayatını kaybetmesinden endişe ediyoruz. Nuriye ve Semih’in iddianamelerinde onları cezaevinde tutabilecek hiçbir delil bulunmuyor bu yüzden sürekli mahkemelerden kaçırılarak tahliye olmaları engelleniyor” tepkisini gösterdiler.