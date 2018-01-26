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    Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevini sonlandırdı

    ANKARA
    26.01.2018 - 13:53 | Son Güncelleme:

    OHAL Komisyonu, açlık grevleri 324. gününde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın işe iade taleplerini reddetti.

    Karar sonrasında eğitimciler basın açıklaması yaptı. Gülmen, “Biz direnişimizi çok sevdik, çok seviyoruz. Her geçen gün daha da özgürleştiğimizi hissettik. Korktuk mu, korktuk. 9 Kasım 2016'da Yüksel'e çıktığımda bir yazı kaleme almıştım. 'Biz buradayız diye haykırmazsak, daha çok kurban vermeye devam edeceğiz. Direnenlerin dönüşenlerin ve teslim olmayanların hikayesini bekliyorlar. Geleceğin öğretmenleri dönüp baktıklarında geride bir boşluk olmasın diye, onurumuzu koruyalım diye çıkmıştı bu direniş. Direnişimiz onurumuzu kurtardı. OHAL’in karanlığını yardığı için direnişimizi seviyoruz. Tüm saldırılardan güçle çıktık. Bugün ilk günden daha güçlüyüz. Kocaman bir biz var bugün. Dün OHAL Komisyonunun hakkımızda işe iademizle ilgili kararları tebliğ aldık. Yargı yoluna başvuracağız. Açlık grevimizi sonlandırıyoruz. Mücadelemiz bitmedi” dedi.

    Etiketler: Nuriye Gülmen , Semih Özakça , açlık grevi , son dakika
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