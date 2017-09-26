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    Nuriye Gülmen gece saatlerinde yoğun bakıma yatırıldı

    ANKARA
    26.09.2017 - 10:49 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 10:49

    AÇLIK grevi bugün 202. gününe giren tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen, duruşmaya iki gün kala dün gece saatlerinde Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

    OHAL kararnameleriyle ihraç edildikleri için 202 gündür açlık grevi yapan ve öğretmen Semih Özakça ile birlikte tutuklanan Nuriye Gülmen, dün gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça, Gülmen’in refakatçisi olan kardeşi ile görüştüğünü belirterek, şunları söyledi:

    “Nuriye, refakatçisi kardeşi Beyza Gülmen ile kitap okuyormuş. Gece saat 02.00’da dışarıdan ses duymuşlar. Nuriye, Beyza’ya ‘Dışarı bakar mısın, ne oluyor’ diye sormuş. Beyza ise cezaevi hastanesinin önünde çok sayıda gardiyan, hastane personeli ve doktorları gördüğünü söylemiş. Hepsi daha sonra odaya gelmiş ve ‘seni götüreceğiz, yoğun bakıma yatıracağız’ demişler. Nuriye, böyle bir talebinin olmadığını ve iyi olduğunu belirtmiş. ‘Son günlerde çok uyuyorsun’ dedikten sonra Beyza’yı zorla odadan çıkarmışlar ve Nuriye’yi sedyeye yatırmışlar. Nuriye’yi geceden bu yana ne kardeşi ne de avukatı görebiliyor. Bilinci açık şu anda müdahale söz konusu değil ancak yaşananlar gerçekten korkunç. Yapılanın tek nedeni, Nuriye’yi yoğun bakımda diye mahkemeye çıkarmamak. Açlık grevindeki bir insana yoğun bakımda bir şey yapılamaz ya da her an müdahale etmek istiyorlar.” 

    Etiketler: Nuriye Gülmen , Semih Özakça , yoğun bakım
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