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    Nuriye: 33.8 Semih: 45.3 kilo

    ANKARA
    19.01.2018 - 01:32 | Son Güncelleme:

    OHAL kararnamesiyle ihraç edilen açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile eşi Esra Özakça’nın her hafta kontrollerini yapan Ankara Tabip Odası (ATO) hekimleri gidişattan kaygılı olduklarını açıkladılar. Hekim heyeti adına dün yapılan açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

    SIVI ALIMINDA SIKINTI
    Semih Özakça, açlık grevinin 316’ncı gününde. Açlık grevine başladığında 86 kilo iken şu anda 45.3 kilo. Ayaklarında ve sağ bacağında his kaybı, kemiklerinde yaygın ağrı yakınmaları; günlerce sürebilen baş ağrıları ve gittikçe ağırlaşan denge kaybı mevcut.

    Nuriye Gülmen, açlık grevinin 316’ncı gününde. Açlık grevine başladığında 59 kilo iken şu anda 33.8 kilo. Sıklıkla vücut direncinin düşüklüğü ve vitamin eksikliğinin göstergesi olan sıvı alımını da engelleyen ağız içi yaraları var. Bir haftadır sıvı alımında ciddi azalma mevcut.

    Esra Özakça, açlık grevinin 241’inci gününde. 57 kilo iken şu anda 37.7 kilo. Ayaklarında başta olmak üzere his kaybı ile kol ve bacaklarındaki yoğun ağrılar açlık grevinin ileriki günlerinde şikâyetlerine eklendi. Son dönem konuşma bozukluğu da gözleniyor.”

    Etiketler: gazetehaberleri
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