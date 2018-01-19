Nuriye: 33.8 Semih: 45.3 kilo

SIVI ALIMINDA SIKINTI

“Semih Özakça, açlık grevinin 316’ncı gününde. Açlık grevine başladığında 86 kilo iken şu anda 45.3 kilo. Ayaklarında ve sağ bacağında his kaybı, kemiklerinde yaygın ağrı yakınmaları; günlerce sürebilen baş ağrıları ve gittikçe ağırlaşan denge kaybı mevcut.



Nuriye Gülmen, açlık grevinin 316’ncı gününde. Açlık grevine başladığında 59 kilo iken şu anda 33.8 kilo. Sıklıkla vücut direncinin düşüklüğü ve vitamin eksikliğinin göstergesi olan sıvı alımını da engelleyen ağız içi yaraları var. Bir haftadır sıvı alımında ciddi azalma mevcut.



Esra Özakça, açlık grevinin 241’inci gününde. 57 kilo iken şu anda 37.7 kilo. Ayaklarında başta olmak üzere his kaybı ile kol ve bacaklarındaki yoğun ağrılar açlık grevinin ileriki günlerinde şikâyetlerine eklendi. Son dönem konuşma bozukluğu da gözleniyor.”