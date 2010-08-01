Nurgül Yeşilçay haberin var mı? Bu adam kocan yüzünden kör oldu

Alaçatı’da altı yıldır evim var. Minik alışverişlerimi de, gazete, soda, ekmek, yoğurt gibi, hep evimin köşesinde bulunan Aktaş Market’den yaparım. Aslında şirin bir bakkal bence. Sahibi de İsmail Amca.
Karısı Gülten dünya şekeri iki insan. Gelinleri Cemile ve torunları minik Gülten ile bazen sohbet etmeyi seviyorum. Tertemiz insanlar. Kirlenmemişler. Özü, sözü bir İsmail Amca’nın. Evi satılığa çıkardığımdan hafta arası bir müşteri için gittim. Soğuk soda almak için de İsmail Amca’ya uğradım. Benimle konuşurken daimi bir noktaya bakmasına şaşırdım. Gülten Teyze, “Artık görmüyor” dedi. Bu kez şoke oldum. Çünkü bir sene öncesine kadar yeşil gözleri ile konuşuyordu. Gelini Cemile, “Cem Özer yüzünden iki kez şeker komasına girdi. Artık görmüyor, göremeyecek” dedi.
Bağışla “İsmail Amca”
Evet bu olayda benim de dolaylı yoldan suçum olduğu için yukarıdaki başlığı attım. İçim ezildi tabi. 2005 yılının sonuydu. İsmail Amca bana Cem’i (Özer) sordu. Ben Cem’i severim. Yıllardır tanışırım. Aramak istedim. Ama hiç bir telinden ulaşamadım. Bendekilerin çoğu da cevap vermiyordu. Silip attım. İsmail Amca ile Cem 2006 yılının ortalarında ortak bir inşaata giriştiler. Alaçatı Pazaryeri’ndeki İsmail Amca’ya ait arsaya Cem dört daire yapacaktı. Karşılığında da iki arsa bedava alacaktı. Cem inşaatların % 75 tamamlamış. En kısa sürede fayans, parke, tesisat, boya işlemlerini de yapma sözü vererek tapuları almış. Aldıktan sonra da yok olmuş. İki senedir de ortada yok. İnşaat malzemesi satan bazı iş yerlerine imzaladığı senetlerde de adres olarak İsmail Amca’nın adresini verdiğinden, hacizler gelmeye başlamış. Bu kişilerin de bende adları ve belgeleri var. Toplam 25 bin YTL. Neyse bu haciz olayında biraz durdum. Yıllarca önce, önemli bir menajer olan ve onu oğlu gibi seven Ziya Ağabey’e de (Akelli) aynı şeyi yapmıştı Cem Özer. Ziya Ağabey’de hacizlerle uğraşmıştı. Meşhur reklamcı ve yapımcı Sinan Çetin’den gelmişti haciz işlemleri. Şimdi ikisi can ciğer kuzu sarması. Bu nasıl dünya Allah’ım. Neyse. Cem’in tapusunu aldığı 570 ve 680 metrekarelik iki arsanın değeri de iki katına çıkmış bu arada. Tabi İsmail Amca’nın da kan beynine çıkmış. Gözleri görmez olmuş. Dilerim Nurgül’ün ailesi bu yazımı okur da haber verirler.
Çeşmeliler iyisiniz çok iyi renkli ve yıldızlı bir gece daha
Çeşme bu yıl hayli renkli gecelere, açılış ve davetlere ev sahibeliği yapıyor. O nedenle İzmirliler çok keyifli sanırım. Diva Dergisi’nin “En İyi Mekanlar Ödül Töreni”nden sonra Ontur Oteli’nde bu kez Habertürk ve Rönesans Ajans işbirliğiyle bu yıl 10. su düzenlenen Miss&Mr Model yarışması gerçekleşiyor. 6 Ağustos 2010 Cuma akşamı Çeşme Ontur Oteldeki geceye hayli ünlü bir çok konuk katılıyor. Yarışma Fashion One TV yayınlıyor. Jüride Nihat Odabaşı, Ayşe Hatun Önal, Tülin Şahin, Fatih Ürek, Erol Abayrak, Ekin Türkmen, Öner Evez, Cengiz Abazoğlu gibi ünlü isimler var. Jüri Başkanı Ertan Kayıtken, “Daha önceki yıllarda yarışmanın Türkiye’ ye kazandırdığı ünlü top modeller var. Sinem Sülün, Fatoş Seğmen, Ekin Türkmen, Fulya Keskin, Gökhan Keser, Senem Kuyucuoğlu gibi. İzmir’den çıkan bu isimler arasında şu an ekranlarda dizilerde oynayan, sunuculuk yapanlar var. Bu da gurur veriyor bize” diyor. Yarışmayı Billur Kalkavan sunacak. Fatih Ürek şarkılarıyla geceye renk katacak. Yarışmanın Koreografisini Akif Örük, Final kıyafetlerini ise Ertan Kayıtken hazırlayacak.
İzmir ve İstanbul sosyetesinin en güzel kadınlarından Nesligül Aksoy’un bugün doğumgünü. Annesi Berrin Aksoy, kızına Çeşme Ilıca Rouge’de sürpriz bir parti veriyor. Nice yıllara sevgili Nesligül.
Narlıdere’de Nil
Tıpkı Mısır’daki Nil Nehri üzerinde bir teknede yemek yer gibisiniz. Güneşin batışını mutlaka buradan izleyin. Benim keşfe ve balığa meraklı kız kardeşim Nuray sayesinde öğrendik. Cuma günleri yaptığımız kızlar partisini de ikidir Nil Restoran’a taşımaya başladık. 1969 yılından beri var. Dekorasyonunu değiştirmişler. Açık bir mutfak. Hijyen. Fiyatlar harika. Alkol yok. Dilerseniz günün doğuşunda organik domates, salatalık, biberin yer aldığı, köy ve mısır ekmeğinin elinizi yaktığı, lor peyniri üzerinde hakiki zeytinyağının dans ettiği bir kahvaltı da yapabilirsiniz. Yalnızca balık değil. Kuzu tandır, bonfile sarma, odun ateşinde hakiki Rumeli köfte, Salihli odun köfte, domatesli kebap.Çeşit bol. Tatlılar yıkılıyor. Revani, peynir tatlısı, künefe. Servis harika. Hesap cebinizi yakmıyor. Gidin. Hem de ailenizle, çoluk, çocuk. Memnuniyetinizi, teşekkürü bile ağırlık sayan bazı İzmirlilerin tersine, siz müesseseye, patron Ali Arıkan’ a yapın. Bana da şikayetlerinizi iletin.
Telefon:0.232.234.10.03/04
Kutlarım Mangal
İzmirli Mangal Organizasyon ekibini, Başkan Serkan Saysen’i, İGG (İzmir Gourmet Guıde) dergisi için yürekten kutluyorum. Muhteşem bir dergi. Türkçe ve İngilizce.
Restoran, fast food, pastane, cafe&bar, gece kulüpleri ve hotel ile plajları içeren İzmir ve çıvardaki toplam 1194 aktif mekan var. Devam. Bence bütün oteller bu dergiyi alıp odalarda baş ucu kitabı olarak koymalılar. Alkış bu harika dergiye ve emeği geçen herkese.
Nurgül Yeşilçay haberin var mı? Bu adam kocan yüzünden kör oldu
Alaçatı’da altı yıldır evim var. Minik alışverişlerimi de, gazete, soda, ekmek, yoğurt gibi, hep evimin köşesinde bulunan Aktaş Market’den yaparım. Aslında şirin bir bakkal bence. Sahibi de İsmail Amca.
Karısı Gülten dünya şekeri iki insan. Gelinleri Cemile ve torunları minik Gülten ile bazen sohbet etmeyi seviyorum. Tertemiz insanlar. Kirlenmemişler. Özü, sözü bir İsmail Amca’nın. Evi satılığa çıkardığımdan hafta arası bir müşteri için gittim. Soğuk soda almak için de İsmail Amca’ya uğradım. Benimle konuşurken daimi bir noktaya bakmasına şaşırdım. Gülten Teyze, “Artık görmüyor” dedi. Bu kez şoke oldum. Çünkü bir sene öncesine kadar yeşil gözleri ile konuşuyordu. Gelini Cemile, “Cem Özer yüzünden iki kez şeker komasına girdi. Artık görmüyor, göremeyecek” dedi.
Bağışla “İsmail Amca”
Evet bu olayda benim de dolaylı yoldan suçum olduğu için yukarıdaki başlığı attım. İçim ezildi tabi. 2005 yılının sonuydu. İsmail Amca bana Cem’i (Özer) sordu. Ben Cem’i severim. Yıllardır tanışırım. Aramak istedim. Ama hiç bir telinden ulaşamadım. Bendekilerin çoğu da cevap vermiyordu. Silip attım. İsmail Amca ile Cem 2006 yılının ortalarında ortak bir inşaata giriştiler. Alaçatı Pazaryeri’ndeki İsmail Amca’ya ait arsaya Cem dört daire yapacaktı. Karşılığında da iki arsa bedava alacaktı. Cem inşaatların % 75 tamamlamış. En kısa sürede fayans, parke, tesisat, boya işlemlerini de yapma sözü vererek tapuları almış. Aldıktan sonra da yok olmuş. İki senedir de ortada yok. İnşaat malzemesi satan bazı iş yerlerine imzaladığı senetlerde de adres olarak İsmail Amca’nın adresini verdiğinden, hacizler gelmeye başlamış. Bu kişilerin de bende adları ve belgeleri var. Toplam 25 bin YTL. Neyse bu haciz olayında biraz durdum. Yıllarca önce, önemli bir menajer olan ve onu oğlu gibi seven Ziya Ağabey’e de (Akelli) aynı şeyi yapmıştı Cem Özer. Ziya Ağabey’de hacizlerle uğraşmıştı. Meşhur reklamcı ve yapımcı Sinan Çetin’den gelmişti haciz işlemleri. Şimdi ikisi can ciğer kuzu sarması. Bu nasıl dünya Allah’ım. Neyse. Cem’in tapusunu aldığı 570 ve 680 metrekarelik iki arsanın değeri de iki katına çıkmış bu arada. Tabi İsmail Amca’nın da kan beynine çıkmış. Gözleri görmez olmuş. Dilerim Nurgül’ün ailesi bu yazımı okur da haber verirler.
Çeşmeliler iyisiniz çok iyi renkli ve yıldızlı bir gece daha
Çeşme bu yıl hayli renkli gecelere, açılış ve davetlere ev sahibeliği yapıyor. O nedenle İzmirliler çok keyifli sanırım. Diva Dergisi’nin “En İyi Mekanlar Ödül Töreni”nden sonra Ontur Oteli’nde bu kez Habertürk ve Rönesans Ajans işbirliğiyle bu yıl 10. su düzenlenen Miss&Mr Model yarışması gerçekleşiyor. 6 Ağustos 2010 Cuma akşamı Çeşme Ontur Oteldeki geceye hayli ünlü bir çok konuk katılıyor. Yarışma Fashion One TV yayınlıyor. Jüride Nihat Odabaşı, Ayşe Hatun Önal, Tülin Şahin, Fatih Ürek, Erol Abayrak, Ekin Türkmen, Öner Evez, Cengiz Abazoğlu gibi ünlü isimler var. Jüri Başkanı Ertan Kayıtken, “Daha önceki yıllarda yarışmanın Türkiye’ ye kazandırdığı ünlü top modeller var. Sinem Sülün, Fatoş Seğmen, Ekin Türkmen, Fulya Keskin, Gökhan Keser, Senem Kuyucuoğlu gibi. İzmir’den çıkan bu isimler arasında şu an ekranlarda dizilerde oynayan, sunuculuk yapanlar var. Bu da gurur veriyor bize” diyor. Yarışmayı Billur Kalkavan sunacak. Fatih Ürek şarkılarıyla geceye renk katacak. Yarışmanın Koreografisini Akif Örük, Final kıyafetlerini ise Ertan Kayıtken hazırlayacak.
İzmir ve İstanbul sosyetesinin en güzel kadınlarından Nesligül Aksoy’un bugün doğumgünü. Annesi Berrin Aksoy, kızına Çeşme Ilıca Rouge’de sürpriz bir parti veriyor. Nice yıllara sevgili Nesligül.
Narlıdere’de Nil
Tıpkı Mısır’daki Nil Nehri üzerinde bir teknede yemek yer gibisiniz. Güneşin batışını mutlaka buradan izleyin. Benim keşfe ve balığa meraklı kız kardeşim Nuray sayesinde öğrendik. Cuma günleri yaptığımız kızlar partisini de ikidir Nil Restoran’a taşımaya başladık. 1969 yılından beri var. Dekorasyonunu değiştirmişler. Açık bir mutfak. Hijyen. Fiyatlar harika. Alkol yok. Dilerseniz günün doğuşunda organik domates, salatalık, biberin yer aldığı, köy ve mısır ekmeğinin elinizi yaktığı, lor peyniri üzerinde hakiki zeytinyağının dans ettiği bir kahvaltı da yapabilirsiniz. Yalnızca balık değil. Kuzu tandır, bonfile sarma, odun ateşinde hakiki Rumeli köfte, Salihli odun köfte, domatesli kebap.Çeşit bol. Tatlılar yıkılıyor. Revani, peynir tatlısı, künefe. Servis harika. Hesap cebinizi yakmıyor. Gidin. Hem de ailenizle, çoluk, çocuk. Memnuniyetinizi, teşekkürü bile ağırlık sayan bazı İzmirlilerin tersine, siz müesseseye, patron Ali Arıkan’ a yapın. Bana da şikayetlerinizi iletin.
Telefon:0.232.234.10.03/04
Kutlarım Mangal
İzmirli Mangal Organizasyon ekibini, Başkan Serkan Saysen’i, İGG (İzmir Gourmet Guıde) dergisi için yürekten kutluyorum. Muhteşem bir dergi. Türkçe ve İngilizce.
Restoran, fast food, pastane, cafe&bar, gece kulüpleri ve hotel ile plajları içeren İzmir ve çıvardaki toplam 1194 aktif mekan var. Devam. Bence bütün oteller bu dergiyi alıp odalarda baş ucu kitabı olarak koymalılar. Alkış bu harika dergiye ve emeği geçen herkese.