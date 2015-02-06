Nurella'nın Zor Seçimi

Yedigün'ün birbirinden lezzetli 3 meyvesi arasında kalan Nurella, sizden yardım bekliyormuş.



Mikrofonlarımızı uzattığımız Nurella, ''ay o kadar kolay mı ayol, hepsi birbirinden tarz, ne yapacağımı şaşırdım valla'' dedi.



Nurella, ''baktım işin içinden çıkamıyorum, ben de bir sürü caps hazırlattım. Böylece kim hangi meyveyi istiyor şıp diye anlayacağım, hay aklımla bin yaşayayım'' diye devam etti.



Birbirinden eğlenceli caps'lerin arasında, Nurella size hangi şehirde yaşadığınızdan en sevdiğiniz Türk filmine kadar çeşitli sorular soruyor.



Nurella'nın sorularına verdiğiniz cevaplar sonunda Nurella sizin hangi meyveye yakın olduğunuzu söylüyor. Ama son seçim elbette yine size kalıyor.



Nurella, ''ay hadi sıkıldım röportajdan, siteyi söyle de gelsinler hemen, ben sorayım onlar cevaplasın, ne tarz bir meyve oldukları ortaya çıksın'' diyerek röportajımızı sonlandırdı.

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