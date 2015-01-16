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Nurella'nın Herkesten Sır Gibi Saklanan Projesi

16.01.2015 - 17:11 | Son Güncelleme:

Magazin basını tarafından gizli gizli günlerdir takip edilen Nurella'nın sır gibi saklanan projesinin ilk görüntüleri ortaya çıktı. Nurella'nın kendisine dair bilinmeyen birçok gerçeği de itiraf ettiği bu video çok konuşulacak.

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