Nuran Hanım’ın bonfile rulosu

Ekmek içi pirinç tanesi büyüklüğünde ufalanıp tuz ve karabiber eklenir. Karışım iyice yoğrulup bir kenarda bekletilir.

Dana şinitzel bulunamazsa, bonfile ya da eskalop eti incecik dövülerek de kullanılabilir.

Etler pötibör bisküvisi kalınlığında olmalı. Uzunlukları ise 12-15 santimi geçmemeli.

Bu ölçülere getirmek için gerekirse bonfileler ortadan ikiye bölünür.

Bonfileler mutfak tezgahına yan yana serilir. Üzerlerine tuz, karabiber serpiştirilip ince bir tabaka halinde hardal sürülür.

Hazırlanmış olan ekmek içi bonfilelerin üzerine paylaştırılır. Bonfileler kısa kenarlı ucundan başlanarak rulo yapılır. Pişerken açılmamaları için de iki ucundan kürdanla tutturulur.

Zeytinyağı geniş bir tencereye aktarılıp kızdırılır.

İncecik yarımaylar şeklinde doğranmış soğanlar ve bütün haldeki sarmısakları kızgın yağda karıştırılarak 2-3 dakika kavrulur.

Bonfile ruloları hafifçe unlanarak soğanlı yağın içine koyulur ve önlü arkalı 2-3 dakika kızartılır.

Sıcak et suyu, domates püresi, varsa beyaz ya da kırmızı şarap da tencereye aktarılır.

Şarap kullanılmayacaksa su miktarı yarım bardak artırılır. Ya da yarım su bardağı hazır süt kreması eklenebilir. Tuz, karabiber, kuru kekik ve fesleğen de serpiştirildikten hemen sonra tencerenin kapağı kapatılır.

Yemek kısık ateşte 25-30 dakika kadar pişirilir. Bu yemek isterseniz ağzı kapalı bir fırın kabıyla fırında da pişirilebilir.

Servise sunulmadan önce kürdanlar çıkarılır ve üzerine içinde piştiği sos gezdirilir.

Not: İstenirse bu yemeğe önceden haşlanmış brüksellahanası da eklenebilir.

Malzeme listesi

- 4 adet dana bonfile

(şinitzel kadar ince olmalı)

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber

- 2 tatlı kaşığı tatlı hardal

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 adet orta boy kuru soğan (7-8 adet arpacık soğan da kullanılabilir)

- 2-3 diş sarmısak

- 1 yemek kaşığı un

İç harcı için;

- 3 adet tost ekmeğinin içi

- 1 adet küçük boy kuru soğan (rendelenmiş olmalı)

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber

- 1 adet yumurta

Sos için;

- 6 yemek kaşığı domates püresi

- 4 tatlı kaşığı domates salçası da kullanılabilir)

- 2 su bardağı sıcak et suyu

- varsa yarım su bardağı beyaz ya da kırmızı şarap

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber

- 1 çay kaşığı kuru fesleğen ve kekik