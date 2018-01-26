Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Numara sorgulatan tüm siteler kapanacak

Numara sorgulatan tüm siteler kapanacak

Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
26.01.2018 - 01:46 | Son Güncelleme:

KİŞİSEL Verileri Koruma Kurulu (KVKK) kişilerin rızası alınmaksızın isimden telefon numarası veya telefon numarasından isim sorgulanması şeklinde rehberlik hizmeti veren internet siteleriyle uygulamaların engellenmesi yönünde karar aldı.

Kurul Başkanı Faruk Bilir, Hürriyet’e bu konudaki şikayetlerin artması üzerine böyle bir karar aldıklarını söyledi. Vatandaşlardan gelen çok sayıda ihbarı değerlendiren Kişisel Verileri Koruma Kurumu, internet siteleri veya sosyal medya hesapları üzerinden kişisel verileri toplayarak bu verilerin paylaşımını sağlayan, isim sorgulandığında telefon numarası bilgisine, telefon numarası sorgulandığında da isim bilgisine erişme ve başkalarının telefon rehberinde nasıl kayıtlı olunduğunu öğrenme gibi konularda hizmet veren birçok uygulama ve internet sitesinin bulunduğunu tespit etti.

Numara sorgulatan tüm siteler kapanacak

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kurul, kişilerin iletişim bilgilerinin paylaşımını yapan internet siteleri ve mobil uygulamaların veri işleme faaliyetinin durdurulmasına karar verdi.

Etiketler: gazetehaberleri , numara sorgulama , KVKK
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri