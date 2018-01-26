Numara sorgulatan tüm siteler kapanacak

Kurul Başkanı Faruk Bilir, Hürriyet’e bu konudaki şikayetlerin artması üzerine böyle bir karar aldıklarını söyledi. Vatandaşlardan gelen çok sayıda ihbarı değerlendiren Kişisel Verileri Koruma Kurumu, internet siteleri veya sosyal medya hesapları üzerinden kişisel verileri toplayarak bu verilerin paylaşımını sağlayan, isim sorgulandığında telefon numarası bilgisine, telefon numarası sorgulandığında da isim bilgisine erişme ve başkalarının telefon rehberinde nasıl kayıtlı olunduğunu öğrenme gibi konularda hizmet veren birçok uygulama ve internet sitesinin bulunduğunu tespit etti.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kurul, kişilerin iletişim bilgilerinin paylaşımını yapan internet siteleri ve mobil uygulamaların veri işleme faaliyetinin durdurulmasına karar verdi.