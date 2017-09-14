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    Contemporary Istanbul sokağa taştı

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 13:45 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 13:45

    Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Contemporary Istanbul (CI) çağdaş sanat fuarı dün kapılarını açtı. İstanbul Kongre Merkezi ve İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen fuara sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. 17 Eylül’e kadar devam edecek fuara bu sene 21’i ilk kez olmak üzere 73 galeri katılıyor.

    Contemporary Istanbul, bu yıl bir yenilik yaparak sanatı sokağa taşıdı. Şişli Sanatçılar Parkı'nda 9 farklı sanatçı eserleriyle

    halkla buluştu. Küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın yaptığı serginin açılışını Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yaptı. ‘CI Park’ adı verilen konsept ile oluşturulan ‘Beşinci Element’ sergisi 19 Eylül'e kadar İstanbullular tarafından, Maçka Sanatçılar Parkı'nda görülebilecek. Sanatın açık alanda görülmesini istediklerini belirten ve serginin küratörlüğünü de yapan Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman,"Contemporary Istanbul olarak bu sene sanatı birazcık daha açık alana taşımak istedik. Contemporary Istanbul bir fuar ve kendi kapalı mekânında devam ediyor ama sanatın açık alanda da görülmesinde yarar hatta bir zorunluluk var. Türkiye heykel sanatına uzak bir toplum. Kültürel bir olgu bu. Bunun kınanacak, yadırganacak bir yanı yok. Öyle bir geçmişten gelmiyoruz ama bunu dönüştürmemiz gerekiyor. O bakımdan bu güzel parkta, Nişantaşı'nda bir sergi yapılması istendi benden. Ben de bunu gerçekleştirdim" dedi.

    ‘BEŞİNCİ ELEMENT HEYKELİN KENDİSİDİR’

    9 sanatçının eserinin yer aldığı açık alan sergisinin isminin Beşinci Element olduğunu belirten Prof. Dr. Kahraman, serginin içeriğini şöyle anlattı, "İnsanlığın ilk günden beri uğraştığı 4 element, toprak, hava, ateş, su ile acaba henüz bulamadığı, ne olduğunu bilemediği, farklı cevaplar verdiği beşinci element arasında ne tür bir ilişki kurulabileceğini düşündüm ve şu sonuca vardım: Beşinci element heykelin kendisidir. Çünkü suyu, ateşi, havayı, toprağı birleştirerek, heykel olur. Bunun dışında heykel olması mümkün değil. Boşlukta kendisine ait bir yoklukta heykel olamayacaktır" dedi.

    Etiketler: kitap sanat , Contemporary Istanbul , Hasan Bülent Kahraman
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