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    Nükleere karşı otobüslü sığınak

    DIŞ HABERLER
    12.11.2017 - 21:06 | Son Güncelleme:

    Dünyanın sonunun nükleer savaşla geleceğine inanan bir çift, 35 yıldır inşa ettikleri sığınakta yaşıyor. Eski otobüslerden oluşturulan sığınakta konserve stokları var.

    Kanada’da nükleer felakete hazırlanan çift, 1982’den beri 42 otobüsü birbirine ekleyerek ve toprağın altına gömerek hazırladıkları sığınakta yaşıyor. Sığınakta 350 kişilik yer var. 83 yaşındaki Bruce Beach, bir nükleer savaş çıkması halinde hazırlıklı olmak için 1970 yılında ABD’den Kanada’ya taşındı.

    Nükleere karşı otobüslü sığınak

    Burada Jean ile tanışarak evlenen Beach, eşinin ailesine ait büyük bir arazi olduğunu öğrenince nükleer savaşa karşı burada bir sığınak inşa etmeye karar verdi.

    Nükleere karşı otobüslü sığınak

    BİRÇOK ŞEY ÇÜRÜDÜ

    Eski okul otobüsleri satın alan Beach, 1980 yılında eşiyle başladığı sığınak inşasını 2 senede bitirdi. O günden beri sığınakta yaşayan çift, bol miktarda konserve yiyecek stoklamış durumda. Beach’in sığınağa yerleştirdiği birçok şey zaman içinde çürüdü. Bunlardan biri de bisiklet pedallarıyla çalışan buğday öğütme değirmeni.

    Nükleere karşı otobüslü sığınak

    83 yaşındaki Bruce Beach “İnsanlar deli olduğumu düşünüyor ama ben bunu umursamıyorum” diyor.

    Nükleere karşı otobüslü sığınak

    Etiketler: gazetehaberleri , kazı
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