Nükleer tıpta yerli dönem başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, nükleerin sadece enerji alanında değil tıp, telekomünikasyon, uydu ve haberleşme gibi farklı alanlarda kullanılacağını belirterek, "Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde (SANAEM) ciddi bir yatırım ortaya konuldu. Tüm tesislerin yatırımı yaklaşık 100 milyon lirayı geçiyor. SANAEM içindeki İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı'nın açılışını da yapacağız." dedi.



Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki Radyoizotop ve Radyofarmasötiklerin Satışına İlişkin Alım Garantili Sözleşme imza töreninde, enerji ve tıp alanındaki bu iş birliğinin güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

Protokol ile sağlık sektöründe yerlileşmenin destekleneceğini dile getiren Albayrak, tesiste geliştirilecek yerli ilaçlarla önemli bir dönemin başlayacağını ifade etti.

Albayrak, bu ilaçların uzun yıllar boyunca ithal edildiğine dikkati çekerek, "Bugün açılan tesiste kanser teşhisinde, beyin kan akışının görülmesinde, nörolojik hastalıkların ve lenf kanserinin tanısında, organik nakillerde organın vücut tarafından kabul edilip edilmediğinin anlaşılmasında, kan hücrelerinin tespiti ve izlenmesinde, lösemi tespiti ve kalp görüntülenmesinde kullanılan ilaçları artık Türkiye'de üreteceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de nükleerin sadece enerji alanında değil tıp, telekomünikasyon, uydu ve haberleşme gibi farklı alanlarda kullanılacağını vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu:

"SANAEM'de ciddi bir yatırım ortaya konuldu. Tüm tesislerin yatırımı yaklaşık 100 milyon lirayı geçiyor. SANAEM içindeki İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı'nın açılışını da yapacağız. Vatandaşımız anlasın diye bu laboratuvarın da kırılımını anlatayım. Burada tüm Türkiye'deki radyasyon cihazlarının kalibrasyonunu yapacağız. Bu çok önemli bir nokta. Türkiye'de birçok bu alanda radyoloji cihazı var. Tıbbi radyoloji cihazımız 15 binden fazla, diş hekimliğinde birçok muayenehanede 11 binden fazla cihaz var. Bu anlamda baktığımızda on binlerce cihazın artık kalibrasyonunu, takibini burada en son teknoloji ekipmanlarıyla yapacağız. Bu hizmeti artık ithal etmeyeceğiz. İnsan kaynağı noktasında da ciddi bir ihtiyacımız var. İnsanımız var mı? Var. O zaman eksiğimiz ne? Biraz burayı cazip kılacağız. Sadece Saray'da değil, inşallah Küçükçekmece'deki tesisimizle ilgili de çok büyük bir dönüşüm gerçekleştireceğiz."

Albayrak, gelecek dönemde nükleer tıp, enerji, mühendislik alanında büyük bir talep oluşacağını ifade ederek. "Bu alanlar çok cazip olacak. Onun için şimdiden genç kardeşlerimize onun pazarlamasını yapıyorum. Buralarda ortaya koyacakları artık sadece alın teri değil, akıl teriyle eski Türkiye'den farklı, 'Yeni Türkiye'de' çok daha büyük imkanlarla, çok daha fazla ülkeye ve dünyaya hizmet etme şansı bulacaklar. Hepsini bu vesileyle bu alanlarda üniversite okumaya davet ediyorum. İş var, arayan insanlar için de bu alanda çok büyük bir potansiyel var." değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreninin ardından Bakan Albayrak ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu - SANAEM İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Burada laboratuvar hakkında bilgi alan Albayrak, "Türkiye’de güzel şeyler oluyor, daha güçlü olmak için yatırımlar yapılıyor. Artık iğne iplik üretmiyoruz, altyapı üretiyoruz." dedi.

Açılışı gerçekleştirilen tesis bünyesinde 8 kalibrasyon laboratuvarı bulunuyor. Sağlık sektöründe teşhis, tedavi ve radyasyondan korunma amacıyla kullanılan tüm radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyonu bu laboratuvarlarda yapılabilecek. Böylece hastaların fazla doz radyasyon almalarının önüne geçilecek.

Öte yandan, sanayide kullanılan radyasyon ölçüm cihazları da burada kalibre edilecek. Bu işlem Türkiye'de ilk defa kurulan nötron kalibrasyon laboratuvarında gerçekleştirilecek. Bu laboratuvar ile nükleer enerji programına başlayan Türkiye'de nükleer santrallerde kullanılan nötron radyasyonu ölçen cihazların kalibrasyonu yapılabilecek.



