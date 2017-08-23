Nükleer tıpta yerli dönem

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, nükleerin sadece enerji alanında değil tıp, telekomünikasyon, uydu ve haberleşme gibi farklı alanlarda kullanılacağını belirterek, “Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde (SANAEM) ciddi bir yatırım ortaya konuldu. Tüm tesislerin yatırımı yaklaşık 100 milyon lirayı geçiyor. SANAEM içindeki İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı’nın açılışını da yapacağız” dedi. Protokol ile sağlık sektöründe yerlileşmenin destekleneceğini dile getiren Albayrak, yerli ilaçlarla önemli bir dönemin başlayacağını ifade etti. Törenin ardından Bakan Albayrak ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu - SANAEM İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı’nın açılışını gerçekleştirdi.