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Nükleer tıpta yerli dönem

Hürriyet Haber
23 Ağustos 2017 - 22:38Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 22:38

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki Radyoizotop ve Radyofarmasötiklerin Satışına İlişkin Alım Garantili Sözleşmesi dün imzalandı.

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, nükleerin sadece enerji alanında değil tıp, telekomünikasyon, uydu ve haberleşme gibi farklı alanlarda kullanılacağını belirterek, “Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde (SANAEM) ciddi bir yatırım ortaya konuldu. Tüm tesislerin yatırımı yaklaşık 100 milyon lirayı geçiyor. SANAEM içindeki İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı’nın açılışını da yapacağız” dedi. Protokol ile sağlık sektöründe yerlileşmenin destekleneceğini dile getiren Albayrak, yerli ilaçlarla önemli bir dönemin başlayacağını ifade etti. Törenin ardından Bakan Albayrak ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu - SANAEM İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Etiketler: ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı , Sağlık Bakanlığı , gazetehaberleri
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