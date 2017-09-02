Nükleer riske karşı halka iyot dağıtılıyor

ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Aachen kentinde bugünden itibaren eczanelerde halka iyot hapları dağıtılmaya başlandı. Eyalet yönetimi Aachen kentinde, Belçika’daki tartışmalı Tihange 2 nükleer santralinde yaşanabilecek olası bir radyasyon sızıntısına karşı tedbir olarak halka reçete karşılığında iyot verilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Aachen’a 70 kilometreden az bir mesafede bulunan Tihange 2, sık sık sorun yaşanan ve zaman zaman geçici olarak kapatılan bir nükleer santral olarak çevrecilerin tepkisini çekiyor.

TİROİT KANSERİNİN ÖNLENMESİ AMAÇLANIYOR

Yüksek dozdaki iyot hapları ile insan vücuduna tiroit bezleri (guatr) yoluyla radyoaktif iyotun nüfuz etmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. İyot haplarının vücutta etkili olabilmesi için arızalı nükleer santralden yayılan radyoaktif dalganın söz konusu bölgeye yayılmadan birkaç saat önce alınması gerekiyor. İnsanların hapları alırken zamanlamayı tutturup tutturamayacakları ise tartışma konusu.

Aachen ve çevresinde oturan, 45 yaş altında olan, hamile ve bebek emziren kadınların internet üzerindeki bir link üzerinden iyot hapları için müracaatta bulunduklarında eczaneler kendilerine yüksek dozdaki iyot haplarını ücretsiz gönderiyorlar. Tiroit bezi kanserinden korunmak için kullanılacak bu hapların yerel makamların halkı bilgilendirmesinden sonraki aşamada alınması talep ediliyor.

YAN ETKİLERİ OLABİLİR

Alman Radyasyondan Korunma Komisyonu 45 yaş üstü insanların iyot hapı almamasını tavsiye ediyor ve ilacın yan etkilerinin ileriki dönemlerde tiroit bezi kanserine yakalanma riskinden daha fazla olacağına dikkat çekiyor.

Tüm Almanya çapında iyot ilaçlarının önceden dağıtımına şimdiye kadar sadece istisnai durumlarda ve yalnızca çok sınırlı bir alan için izin veriliyordu. Normal olarak bu ilaçlar merkezi bir depoda saklanıyor ve sadece ihtiyaç durumunda halka dağıtılıyor. Bu önlemle iyot haplarının gerektiğinden erken alınmasının önüne geçilmek isteniyor.

YEŞİLLER DESTEK VERİYOR

Yeşiller Partisi’nin Federal Meclis Grubu Başkanı Oliver Krischer’e göre, iyot haplarının önceden dağıtılması mantıklı. Krischer, “Belçika’daki nükleer santrallerde her hafta arızalar ve santralin geçici olarak devreden çıkarılması gündeme geliyor. Bu nedenle iyot haplarının önceden dağıtılması mantıklı” açıklamasını yaptı.

Belçika’nın Almanya sınırındaki Tihange 2 nükleer santralinde geçmişte binlerce küçük çatlak meydana geldiği için özellikle bu santralin güvenliğinin tartışmalı olduğuna işaret ediliyor. Alman hükümeti güvenlik durumu tam olarak aydınlatılana kadar nükleer santralin şalterinin geçici olarak indirilmesini talep etmiş ancak bir sonuç alamamıştı.

Deutsche Welle Türkçe