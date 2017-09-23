Nükleer atışma tehditlerle kızıştı

Trump’ın “akli dengesinin bozuk olduğunu” söyleyen Kim, “Trump, dünyanın gözleri önünde bana ve ülkeme hakaret etti. Ve tarihteki en azılı savaş ilanında bulundu. ABD’nin başkomutanlığı imtiyazını elinde tutan adama açıklamasının bedelini pahalı bir biçimde ödeteceğim” dedi.

PASİFİK’TE HİDROJEN BOMBASI

Bu arada Güney Koreli Yonhap haber ajansına göre (BM) 72. Genel Kurulu vesilesiyle New York’ta bulunan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, Kim’in sözünü ettiği ABD’ye verilecek cevabın, “Pasifik üzerinde güçlü bir hidrojen bombası denemesi olabileceğini” söyledi. Ri, Kim Jong-un’un bu konu hakkındaki net görüşünü henüz bilmediğini de ekledi.

TRUMP’TAN SERT TWEET

Trump da Twitter’dan yeni bir mesaj paylaşarak, “K. Kore lideri Kim Jong-un, açıkça görülüyor ki, kendi halkının açlıktan ölmesini veya onları öldürmeyi önemsemeyen bir deli, daha önce hiç olmadığı bir şekilde test edilecek!” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, Washington’ın bu ülkeye karşı yaptırımlarını genişletecek yeni bir kararnameyi de imzaladı. K.Kore, 3 Eylül’de yeraltında şu ana kadar tahrip gücü en yüksek nükleer denemeyi gerçekleştirmişti.