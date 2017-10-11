Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>‘Nükleer atıklar olası saldırıya açık’

    ‘Nükleer atıklar olası saldırıya açık’

    AA
    11.10.2017 - 10:27 | Son Güncelleme:

    Çevre örgütü Greenpeace, Fransa’nın nükleer santrallerinin atık yakıt havuzlarının, herhangi bir terör saldırısı, deprem ve su baskını olasılığına karşı korunmasının çok zayıf olduğunu bildirdi.

    GREENPEACE tarafından nükleer uzmanlara hazırlatılan ve Fransız yetkililere verilen raporda, çoğunluk hissesi Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF’nin nükleer reaktörleri mercek altına alındı. Nükleer santrallerin atık yakıt havuzlarının herhangi bir terör saldırısı, deprem ve su baskını olasılığına karşı korunmasının çok zayıf olduğu belirtilen raporda, bu olası durumların havuzlardaki soğutma suyunun kaybı yoluyla atık yakıtın yanmasına sebebiyet vererek 250 kilometreye varabilecek uzaklıkta radyoaktif kirlenmeye yol açabileceği kaydedildi. Raporda EDF’nin işlettiği 58 reaktörde konuyu dikkate alması ve güvenliği artırması gerektiği bildirildi. 

    Uranyumun yanmasıyla ortaya çıkan atığın yaklaşık üç yıl havuzlarda soğutulması gerekiyor. Reaktörlerin güvenliğinin artırılmasının reaktör başına yaklaşık 1 milyar euroya mal olacağı tahmin ediliyor.

    Etiketler: Fransa , nükleer santral , Greenpeace
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri