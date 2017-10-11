‘Nükleer atıklar olası saldırıya açık’

GREENPEACE tarafından nükleer uzmanlara hazırlatılan ve Fransız yetkililere verilen raporda, çoğunluk hissesi Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF’nin nükleer reaktörleri mercek altına alındı. Nükleer santrallerin atık yakıt havuzlarının herhangi bir terör saldırısı, deprem ve su baskını olasılığına karşı korunmasının çok zayıf olduğu belirtilen raporda, bu olası durumların havuzlardaki soğutma suyunun kaybı yoluyla atık yakıtın yanmasına sebebiyet vererek 250 kilometreye varabilecek uzaklıkta radyoaktif kirlenmeye yol açabileceği kaydedildi. Raporda EDF’nin işlettiği 58 reaktörde konuyu dikkate alması ve güvenliği artırması gerektiği bildirildi.

Uranyumun yanmasıyla ortaya çıkan atığın yaklaşık üç yıl havuzlarda soğutulması gerekiyor. Reaktörlerin güvenliğinin artırılmasının reaktör başına yaklaşık 1 milyar euroya mal olacağı tahmin ediliyor.