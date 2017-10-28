Nüfusun yarısını temsil eden başkanlar görevden alındı

Görüşmenin ana konusu, Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısı oldu. Basına kapalı görüşmede, Wahlund’un Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kurultayı’nı anımsatarak, “2019’da Türkiye’nin bir Macron’u (Fransa Cumhurbaşkanı) olacak mı?” sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu da “Bu süreçte, bizim çıkaracağımız adaylar partimizin adayı olacak ve inanıyorum Türkiye’de birçok kesimin desteğini alacak” dedi.



AMAÇ DEMOKRASİ

Wahlund, Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısının nedenini sordu. CHP Lideri, Türkiye nüfusunun neredeyse yarısının, seçilen belediye başkanları tarafından yönetilmesi gerekirken, bu belediye başkanlarının istifa ettirildiği veya yerine kayyum atandığını söyleyerek, erken seçim çağrısını demokrasiye inandığı için yaptığını dile getirdi.