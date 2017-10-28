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    Nüfusun yarısını temsil eden başkanlar görevden alındı

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    28.10.2017 - 01:01 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün İsveç Büyükelçisi Lars Wahlund’u kabul etti. Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da katıldı.

    Görüşmenin ana konusu, Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısı oldu. Basına kapalı görüşmede, Wahlund’un Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kurultayı’nı anımsatarak, “2019’da Türkiye’nin bir Macron’u (Fransa Cumhurbaşkanı) olacak mı?” sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu da “Bu süreçte, bizim çıkaracağımız adaylar partimizin adayı olacak ve inanıyorum Türkiye’de birçok kesimin desteğini alacak” dedi.

    AMAÇ DEMOKRASİ
    Wahlund, Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısının nedenini sordu. CHP Lideri, Türkiye nüfusunun neredeyse yarısının, seçilen belediye başkanları tarafından yönetilmesi gerekirken, bu belediye başkanlarının istifa ettirildiği veya yerine kayyum atandığını söyleyerek, erken seçim çağrısını demokrasiye inandığı için yaptığını dile getirdi.

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , gazetehaberleri
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