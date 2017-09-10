Nüfusu 200’e düşen adanın umudu mülteciler

DANİMARKA Danimarka Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg, BM kotasından sığınmacı alımını geçen yılki gibi bu yıl da askıya aldıklarını belirtti. Ülkesinin bu yıl da BM kotasındaki sığınmacıları reddedeceğini kaydeden Stöjberg, “Son yıllarda Danimarka’ya çok fazla sığınmacı geldi. Sığınmacıların ülkeye uyumunu sağlamak çok büyük bir görev. Bu nedenle nefes alabilmemiz için bir ara gerekli” dedi.

Stöjberg, yürürlükteki yasayı da değiştirmek istediklerini açıklayarak, kanunun değişmesi halinde BM kotasından sığınmacı kabul edip etmeme ve sığınmacıların sayısıyla ilgili kararın Göç ve Uyum Bakanı tarafından verileceğini anlattı.

Danimarka İstatistik Kurumuna göre, 2016 yılında 6 bin 266 kişi sığınma talebinde bulunurken bu yılın ilk 7 ayında da bin 918 kişi aynı taleple başvurdu.

KIŞIN NÜFUSU 200’E DÜŞÜYOR

BBC Türkçe’nin haberine göre İtalya’da göçmen karşıtı söylemlerin daha sık duyulur hale geldiği bir dönemde Ventotene adasının belediye başkanı, mültecilere “Bize gelin” çağrısı yaptı. Napoli yakınlarındaki Ventotene adası, yazları turist akınına uğrarken kışları nüfus 200 civarına düşüyor. Nüfusun çoğunluğunu da yaşlılar oluşturuyor. Adanın belediye başkanı, nüfusun azalması ve yaşlanması nedeniyle adanın tamamen terk edilmiş hale gelmesini önlemek için mültecilere kapılarını açmayı planladıklarını açıkladı.

Adadaki ilkokulda bu yıl sekiz, ortaokulda ise yalnızca iki öğrenci kaldı. Adanın Belediye Başkanı Gerardo Santomauro, “Eğitim yılı başlamak üzere fakat hala ortaokulun açılıp açılmayacağını bilmiyoruz” dedi.

ADA TEKRAR CANLANABİLİR

Santomauro, velilerin çocuklarını okula yollayabilmek için adadan taşınmayı düşündüğünü belirterek, adanın daha da boşalmasını engellemek için hükümete bir öneride bulundu. Belediye Başkanı, İtalya’da bulunan çocuklu mültecilerin Ventotene’ye yollanmasını istedi.

Ventotene’nin bu sayede tekrar canlanacağını ve göç tartışmalarının yaşandığı Avrupa’ya örnek olabileceğini söyleyen Santomauro şöyle devam etti:

“Göçmen ailelere ve yetimlere kucak açmak bizim için adamızı dış dünyaya açmak anlamına geliyor. Bu sayede, muhtaç durumdakilerin aslında değerli bir kaynak olabileceğini de gösterebilir ve Avrupa’da örnek olabiliriz.”

Belediye Başkanı’nın bu önerisinin Belediye Meclisi’nde görüşüldükten sonra hayata geçirilmesi bekleniyor.