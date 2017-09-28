Nüfuslarının yarısı sığınmacı oldu

BM, 25 Ağustos’ta Arakanlılara yönelik saldırıların başlamasından beri Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 500 bini aştığını açıkladı. Böylece Myanmar’daki toplam nüfusları 1.1 milyon Arakanlı Müslümanların yaklaşık yarısı evlerini terk etmiş ve sığınmacı konumuna düşmüş oldu.

BM ZİYARETİ ERTELENDİ

Uluslararası Af Örgütü de geçtiğimiz günlerde Arakan’da köylerin yakılmaya devam ettiğine dair görüntüler ve uydu çekimleri olduğunu açıklamıştı. BM’den bir heyetin bugün Arakan’daki durumu görmek için yapacağı ziyaret de gelecek haftaya ertelendi. BM ofisinden yapılan açıklamada Myanmar hükümetinin organize ettiği ziyaretin hava koşulları nedeniyle ertelendiği belirtildi. Uluslararası yardım kuruluşlarının bölgeye ulaşması Myanmar hükümeti tarafından büyük oranda engelleniyor. Arakan içinden haber alma konusunda da hükümet geniş çaplı kısıtlamalar uyguluyor.