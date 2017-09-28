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    Hürriyet >Dünya>Nüfuslarının yarısı sığınmacı oldu

    Nüfuslarının yarısı sığınmacı oldu

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 16:36 | Son Güncelleme:

    Myanmar ordusu ve Budist çetelerin, Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırısı devam ederken, uluslararası toplumun tepkisi cılız kalıyor. Yarım milyon Arakanlı, Bangladeş'e sığındı.

    Nüfuslarının yarısı sığınmacı oldu

    BM, 25 Ağustos’ta Arakanlılara yönelik saldırıların başlamasından beri Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 500 bini aştığını açıkladı. Böylece Myanmar’daki toplam nüfusları 1.1 milyon Arakanlı Müslümanların yaklaşık yarısı evlerini terk etmiş ve sığınmacı konumuna düşmüş oldu.

    Nüfuslarının yarısı sığınmacı oldu

    BM ZİYARETİ ERTELENDİ

    Uluslararası Af Örgütü de geçtiğimiz günlerde Arakan’da köylerin yakılmaya devam ettiğine dair görüntüler ve uydu çekimleri olduğunu açıklamıştı. BM’den bir heyetin bugün Arakan’daki durumu görmek için yapacağı ziyaret de gelecek haftaya ertelendi. BM ofisinden yapılan açıklamada Myanmar hükümetinin organize ettiği ziyaretin hava koşulları nedeniyle ertelendiği belirtildi. Uluslararası yardım kuruluşlarının bölgeye ulaşması Myanmar hükümeti tarafından büyük oranda engelleniyor. Arakan içinden haber alma konusunda da hükümet geniş çaplı kısıtlamalar uyguluyor.

    Etiketler: arakan , myanmar , arakanlı müslümanlar
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