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    Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri 2018 – Nüfus Müdürlüğü kaçta kapanıyor/açılıyor?

    Hürriyet Haber
    02.02.2018 - 11:24 | Son Güncelleme:

    Nüfus müdürlükleri ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve nüfus müdürlüklerinin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Nüfus müdürlükleri 08:30 - 12:30 / 13:30 – 16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ülke genelinde nüfus yapısı, nitelikleri ve hareketliliklerinin izlenmesi adına kurulan kuruluştur. Nüfus daireleri kaymakamlık binasının içinde yer alır. İçişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösterir. Nüfus Müdürlüğü İdaresi ilçelerde bulunarak vatandaşların nüfus kayıtlarını bünyesinde bulundurmaktadır.

    Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri 2018 – Nüfus Müdürlüğü kaçta kapanıyor/açılıyor

    Nüfus müdürlüklerinin başlıca görevleri, nüfus cüzdanı çıkarma ve değişiklik, evlilik işleri, kaybolma, yenileme, aile soyağacı gibi işlemleri yapmak, ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere göre izlenecek politikaları saptamaya yönelik çalışmalar yapmaktır. Bunların yanı sıra özel kanunlarla ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri de yürütmektedir.

    Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri 2018 – Nüfus Müdürlüğü kaçta kapanıyor/açılıyor

    Nüfus müdürlüğü, genel olarak 08:30 - 12:30 / 13:30 – 16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Yeni kimlik kartı başvurularındaki aşırı yoğunluk nedeniyle ilçe nüfus müdürlüklerinin mesai saatleri hafta içi saat 19.00'a kadar uzatılmıştır. Başvurular Cumartesi ve Pazar günleri de 09.00-17.00 saatleri arasında yapılabilmektedir.

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Çamlıca Mahallesi 408. Cadde No:136 Pk:06200 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Nüfus müdürlüklerinden hizmet almak için Alo 199 hattını arayabilirsiniz. Ayrıca 0 312 591 2100 - 0 312 591 2101 - 0 312 591 2102 telefon numaralarını arayarak da iletişime geçebilirsiniz.

     

    Etiketler: Nüfus Müdürlüğü , Nüfus müdürlükleri , çalışma saatleri , Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü , Nüfus ve Vatandaşlık İşleri , iletişim , adres , son dakika
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