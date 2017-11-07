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    NSU’yu bağımsız komisyon araştırsın

    Ali VARLI / BERLİN
    07.11.2017 - 09:32 | Son Güncelleme:

    Federal Meclis Yeşiller milletvekili Canan Bayram, sekizi Türkiye kökenli 10 kişinin katili ırkçı terör örgütü NSU’nun devlet içindeki bağlantısının ortaya çıkarılması için bağımsız komisyon kurulmasını önerdi.

    ŞİMDİYE kadar Federal Meclis ve eyalet meclislerinde kurulan komisyonların somut bir veriyi ortaya koymadığını savunan Canan Bayram, şöyle dedi:
    “Bağımsız komisyon hukukçulardan, sivil toplum kuruluş temsilcilerinden, bilim adamlarından, kanaat önderlerinden ve sendika temsilcilerinden oluşmalı. Şimdiye kadar çalışan araştırma komisyonunda hep milletvekilleri vardı. Siyasetçiler bu tür araştırmalarda ucu siyasete, devlete veya partilerine dokunur endişesi taşır ve refleks gösterirler. Oysa özel yetkili komisyonlar daha objektif çalışır. Bunun örneğini İngiltere’de gördük. Maepherson Komisyonu, İngiltere’deki ırkçılığın nasıl kurumlar içinde var olduğunu gösterdi. NSU’nun devlet içindeki bağlantılarını ve kurumsal ırkçılığı ortaya çıkarmak için bağımsız komisyona ihtiyaç var.”

    İNGİLTERE ÖRNEĞİ
    “Maepherson Komisyonu 1993 yılında durakta siyahi bir genç öldürüldükten dört yıl sonra kuruldu. 18 yaşındaki lise öğrencisinin katilleri, tedbirsizlikten adam öldürme teşebbüsten yargılandı. Kamuoyu baskısı ile 1997 yılında komisyon kuruldu. Yüzlerce kişi dinlendi. Binlerce dosya incelendi. Cinayetin ırkçı motifle işlendiği ortaya çıktı. Polisin bilinçli olarak cinayeti kapattığı belirlendi. İngiltere’de kurumlarda ırkçılığın nasıl yerleştiği ve işlediği belirlendi. Benzer araştırma bu açıdan Almanya’da gerekli. 10 cinayet işlendi. Göçmenlerin bulunduğu sokak ve göçmenlere ait işyerleri bombalandı. Cinayetler ve saldırılar farklı eyaletlerde oldu. 11 yıl boyunca hiçbir eyalet istihbarat ve emniyet teşkilatı cinayetlerin ırkçı motifli olabileceğini soruşturmasına katmadı. İstihbaratın NSU terör üyeleriyle ilişkileri, 1998 yılından beri ortaya çıkmadı. Bunun içindir ki bağımsız komisyona ihtiyaç var.”

    NSU’yu bağımsız komisyon araştırsın

    TBB’DEN CANAN BAYRAM’A DESTEK
    NSU cinayetlerini ortaya çıkmasından sonra kurulan tüm meclis araştırma komisyon çalışmalarını ve devam eden NSU davasını yakından takip eden Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) da Canan Bayram’ın önerisini destekledi. TBB yöneticisi Safter Çınar, “Almanya’da şimdiye kadar özel bir komisyon hiç kurulmadı. Ancak şimdiye kadar yok diye kurmamak olmaz. Gizli servisin NSU ile bağlantısı, çeteyi yönlendirdi mi, göz mü yumdu veya ihmali mi oldu tüm bunların ortaya çıkarılması lazım. Şimdiye kadar bu yönde bir bilgiye ulaşılmadı” dedi.

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