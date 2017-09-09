NSU’nun ilk kurbanı Enver Şimşek anıldı

BUGÜNE kadar 10 kişiyi katleden NSU terör örgütünün, cinayetlerin üçünü Nürnberg’de işlediğini belirten Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, Enver Şimşek’in bu seri cinayetlerin ilk kurbanı olduğunu söyledi. Şimşek’in ailesinin Frankfurt’ta olduğu için törene katılamadığını ifade eden Kül, şunları söyledi:

“Biz de başkonsolosluk olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da bu boşluğu doldurmak istedik. Dikkat ederseniz terör örgütü insanların nereden geldiğini ayırmıyor. Örneğin Enver Şimşek Ispartalı, Abdurrahim Özüdoğru Yenişehirli ve İsmail Yaşar kardeşimiz de Suruçlu. Onun için bu aslında önemli bir unsuru ortaya koyuyor. Türk toplumu, etnik kökeni nereli olursa olsun kendisine yönelen tehditlere karşı bence bir araya gelmeli. Münih’de devam eden bir mahkeme süreci var. Bu sürecin bir an evvel bir sonuca bağlanmasını, bu terör örgütünün tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve suçluların en ağır cezaya çarptırılmalarını bekliyor, talep ediyoruz.”





MAHKEME SONUCUNU MERAKLA BEKLİYORUZ

Cinayetin ardından olay yerinde babası Ramazan Şimşek ve diğer işçileriyle birlikte çiçek satmaya devam ettiklerini belirten Enver Şimşek’in yeğeni Hüseyin Şimşek (23) ise, şöyle konuştu: “Amcamın emanetini devam ettiriyoruz. Böyle bir olayın takrarlanmasından asla ve asla korkmuyoruz. Bizim tek korkumuz var; o da Allah’a karşı olan korkumuz. Biz de mahkemeden çıkacak kararı merakla bekliyoruz.”

Enver Şimşek’i anma töreni, din görevlilerinin okudukları Kuran-ı Kerim ve dua ile son buldu.

Altenfurt/Fischbach/Moorenbrunn ve Langwasser semtleri sakinlerinin girişimleriyle 2014 yılında Enver Şimşek anısına hazırlanan cinayetin işlendiği yere dikilen ve üzerinde, “9 Eylül 2000 tarihinde burada Nasyonel Sosyalist Yeraltı (NSU) tarafından öldürülen Enver Şimşek anısına... ‘Ülkenizde bir yabancı yaşıyorsa ona keder vermeyin. Sizinle birlikte sizden biriymiş gibi yaşasın ve sen onu kendini sevdiğin gibi sev.’ (Tevrat)” yazısının yer aldığı levhanın önünde yapılan törene, Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, Konsolos Gürol Baş, Muavin Konsoloslar Mesut Doğan ve Ünal Atcalıoğlu, Din Hizmetleri Ataşesi Mümin Şener, MÜSİAD Bölge Başkanı Emin Bayram, DİTİB Nürnberg Başkanı Hasan Aslan, Fürth Başkanı Refet Avcı, Nürnberg Belediyesi Uyum Komisyonu Üyesi Ismail Akpınar, Nürnberg Uyum Meclisi Üyesi ve Eibach SPD Semt Başkanı Hediye Erdem, din görevlileri Cevdet Akan ve Talha Doğan, UETD Nürnberg Şube Başkanı Salim Elcivan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, konsolosluk görevlisi M. Hanefi Uran ile çok sayıda Türk vatandaşı katıldı. Anma Töreni’ne Almanlar adına yalnızca Katolik papaz Kurt Reinelt katıldı.