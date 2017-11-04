‘NSU’nun cinayet yerleri’ Berlin'de sergileniyor

ALMANYA’nın kesimlerinde 2000-2007 yılları arasında Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat isimli 8 Türk ile Yunan kökenli Theodoros Bulgarides ve Michelle Kiesewetter isimli Alman kadın polis öldürüldü.

Alman medyası özellikle Türklerin kurban seçildiği bu cinayetlere döner cinayetleri gözüyle baktı.

Alman emniyet birimleri de.

Alman politikacılar da öyle.

Ancak bu cinayetlerin NSU kısa adıyla tanınan Nasyonal Sosyalist Yeraltı ismi verilen terör örgütü tarafından işlendiği ortaya çıktı.

Alman fotoğrafçı Regina Schmeken, 2013-2016 yılları arasında bu cinayetlerin işlendiği yerlere giderek fotoğraflar çekti.

İnsanı çok etkileyen ve duygulandıran bu siyah-beyaz fotoğraflar, başkent Berlin’deki Martin Gropius Bau Müzesi’nde sergileniyor bugünlerde.

Kanlı Toprak. NSU’nun cinayet yerleri adı altındaki bu sergi 19 Kasım tarihine kadar ziyaretçilere açık.

Pazar günleri öğleyin saat 12.00’de de ücretsiz olarak Alman ve göçmen kökenli gençlere izleme olanağı da sunuluyor.

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Kısa bir süre önce sergiyle ilgili bir açık oturuma katıldım.

Fotoğrafçı Regina Schmeken, NSU duruşmalarını baştan beri izleyen Süddeutsche Gazetesi muhabiri Annette Ramelsberger ve Martin Gropios Bau Müzesi Direktörü Gereon Sievernic’in katıldığı bu açıkoturumda, Almanya gibi bir ülkede bu cinayetlerin faillerinin bu kadar uzun süre ortaya çıkarılamamasının Almanya’nın ayıbı olduğunu söyledim.

Başbakan Angela Merkel’in bu cinayetlerin faillerinin, işbirlikçilerinin ve arka planda kimlerin olduğunun ortaya çıkarılıp hak ettikleri cezaya çarptırılacakları yönünde söz verdiğini hatırlatıp, 4.5 yıldır süren duruşmalarda hala bir sonuç alınamamasının Almanya açısından utanç verici olduğunu da.

Almanya’daki Türk kökenli insanların hala demokratik hukuk devletine güvenlerini kaybetmediğini, ancak Thüringen Eyaleti’nde NSU kurbanları anısına bir anıt dikilmesine Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) sağ popülist Almanya İçin Altenatif’le (AfD) birlikte hareket edip karşı oy kullanmasını anlamakta güçlük çektiklerini de hatırlattım.

Bir haremim olsun isterdim

Henüz 2 yaşındayken resim yapmaya başlayan ve 58 yıldır bu tutkuyu sürdüren bir zamanların harika çocuğu Bedri Baykam, Fransızların deyimiyle hala enfant terrible (yaramaz çocuk-çılgın çocuk) konumunu koruyor.

Tablolarındaki figürlere ve yazılarına da yansıtıyor bu çılgınlığını.

Henüz 6 yaşındayken ilk resim sergisini açan ve daha sonraki yıllarda dünyanın çeşitli kesimlerinde kişisel veya diğer sanatçılarla birlikte ortak sergilerde yer alan Bedri Baykam, bu hafta Berlin’de üçüncü bireysel resim sergisini açtı.

Hem de Bir haremim olsun isterdim başlığı altında.

Hem de eski Doğu Berlin’in ünlü Karl-Marx-Alle caddesi üzerinde 123 numaralı binadaki Galerie-Kuchling’de.

Başkent Berlin’deki sergide sanatseverler, Bedri Baykam’ın dört boyut olarak bilinen derinlikli, çok katmanlı eserlerinin yanı sıra, çok dokulu işlerin bir yansımasını da içeren tuvallerini de görme imkanına sahip olacaklar.

Sergi 15 Aralık’a kadar açık kalacak.