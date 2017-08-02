'NSU’da yaşananlar henüz kapanmış değil'

JOHN, 10 kişinin öldürüldüğü, birçok kişinin de yaralandığı olayları gerçekleştiren faillerin ve onlara yardım edenlerin nasıl cezalandırılacağının ve toplumun bu olaylara karşı nasıl bir cevap vereceğinin aileler için önemli olduğunu belirtti.

Faillerin hak ettikleri cezayı almalarını umduğunu belirten Barbara John, “Umarım bu cevap, arka planda bu cinayetlerin gerçekleşmesini sağlayan suç ortağı kişinin, mağdurların tahammül edebilecekleri şekilde, bildiğimiz en yüksek cezayı alması yönünde olur. Bu da ömür boyu hapis cezasıdır” diye konuştu.

Ailelerin Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’ndeki davanın sonuçlanmasını önemsediklerini belirten John, “Ancak yaşananlar henüz kapanmış değil. Birçok şey hala daha aydınlatılmadı” ifadesini kullandı.

‘KAZILMASI GEREKEN BÜYÜK BİR TABAKA VAR’

John, cinayetleri işleyen Uwe Mundlos ve Uwe Bönhardt’ın şehirlerde dolaşıp gelişigüzel dükkanlara girmediklerini belirterek, elbette cinayetlerin işlendiği şehirlerde onlara yardım eden birilerinin bulunduğunu söyledi.

Cinayetleri işlemek için yoğun olmayan, öldürecekleri kişiyle yalnız kalınabilecek ve kimseye görünmeden kaçılacak dükkan ve iş yerlerinin seçildiğine işaret eden John, “Bunun için yardıma ihtiyaç var. Bu yerleri gösterecek ve söyleyecek kişiler lazım. Bunların kimlerin olduğunu bilmiyoruz. Almanya’daki çeşitli eyaletlerin meclislerinde kurulan 14 araştırma komisyonu bunu ortaya çıkarmaya çalıştı. Hiçbiri ilerleme sağlayamadı. Bundan dolayı burada hâlâ kazılması gereken büyük bir tabaka var” değerlendirmesinde bulundu.

‘MAĞDURLAR TOPLANIP DERNEK KURMALI’

Sivil toplumda bu aydınlatma faaliyetlerinin sürdürülebileceğini söyleyen John, “İlerde bir şeyleri gördüğünü veya içinde tutamayacağı şeyleri söylemek isteyenler çıkabilir” dedi.

John, NSU cinayetlerinin arkasındaki sis perdesinin aydınlatılması için mağdur ailelere çağrıda bulunarak, birbirlerine destek olmalarını istedi. Aşırı sağcı şiddete maruz kalanlara yönelik bir derneğin kurulmasının önemli olduğunu ifade eden John, söz konusu derneğin kurulması için ailelerin desteğine ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ikinci en vahim siyasi cinayet serisi olan NSU cinayetlerinin unutulmaması gerektiğini belirten John, toplumda bu cinayetlerin gelecekte hatırlanmasının sağlanması gerektiğini kaydetti.